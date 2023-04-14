Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу

Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсуЧасть сотрудников работает на структуры компании по договорам ГПХ
К Wildberries готовится коллективный иск по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые, рассказал «Ведомостям» 14 апреля организатор недавно сформированного профсоюза сотрудников маркетплейса, представитель Союза профсоюзов России (СПР) Артур Вартанян. По его словам, иск будет подаваться от сотрудников распределительных центров и складов, работников собственной сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, состоящих в профсоюзах.
Вартанян представлял интересы работников маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета» и др.) на встрече с депутатами всех фракций в Госдуме, которая прошла 13 апреля. По его словам, сейчас юристы пишут исковые заявления из различных регионов страны, а сам коллективный иск может быть подан уже на следующей неделе.
Как в Wildberries случился конфликт из-за штрафов
Спор между владельцами Wildberries и ПВЗ начался в середине марта из-за введения штрафов для последних за возврат товаров из-за брака или подмены. Часть собственников точек устроили забастовку, в том числе у центрального офиса маркетплейса. В итоге площадка объявила о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». Но вскоре в конфликт вмешались депутаты Госдумы и Минтруд, после чего Wildberries согласилась заморозить около 10 000 штрафов. При этом площадка закрыла официальный чат с продавцами, где они могли получить оперативные ответы от службы поддержки, объяснив это увеличением числа мошенников, представлявшихся сотрудниками маркетплейса.
Часть людей на одинаковых должностях работают по трудовым договорам, в то время как с другими заключены договоры ГПХ, например подряда или оказания услуг, поясняет юрист. Между тем у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы, т. е. в наличии все признаки трудовых отношений, продолжает он. «Мы видим в этом большой теневой рынок труда, так как площадки не платят за таких сотрудников налоги [как если бы они были оформлены по Трудовому кодексу], заставляют их раздеваться на камеру при досмотрах, работать сверх нормы и т. д.», – подчеркнул Вартанян.
Информация о коллективном трудовом иске является пиар-ходом с целью давления на весь сектор, заявил представитель Wildberries. По его словам, Wildberries, как и многие другие игроки, является онлайн-платформой, которая сотрудничает с самозанятыми и использует договора ГПХ для оказания услуг: фактически это платформенная занятость. Также у компании есть штат в 47 000 человек.
Штатные сотрудники работают по определенному графику, в конкретном месте и с определенными должностными обязанностями, получают заработную плату 2 раза в месяц, рассказывает собеседник. А по договорам ГПХ «у людей нет графика, закрепленного места работы, выплаты начисляются каждый день по факту оказанных услуг», пояснил представитель маркетплейса. По его словам, Wildberries исполняет все требования законодательства по платформенной занятости, а отказ от таких принципов «неразумен и приведет к сокращению рабочих мест в отрасли интернет-торговли и падению доходов населения».
Шансы на удовлетворение коллективного иска о переквалификации отношений в трудовые достаточно высоки, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Если у человека договор ГПХ именно с Wildberries, то с учетом перечисленных [Вартаняном] условий труда отличить такую работу от трудового договора очень сложно», – считает он.
Похожая история с требованием сотрудников о переквалификации договоров ГПХ в трудовые наблюдалась год назад в «Тинькофф банке», вспоминает Клеточкин. По его словам, представители банка осуществляли дистанционное обслуживание клиентов, их зарплата формируется от общего количества встреч с клиентами. При этом, продолжает юрист, в марте 2022 г., по мнению представителей, банк стал сильно недосчитывать количество встреч, что заметно повлияло на их доход. Именно по этой причине сотрудники также собирались подавать коллективный иск с целью навести порядок в трудовых отношениях с банком, говорит Клеточкин, но последний признал наличие проблем у ряда партнеров и провел работу в индивидуальном порядке, возвратив деньги.
Редкость коллективных исков скорее объясняется тем, что если заявители хотят получить адекватную компенсацию, то подают индивидуальные иски, говорит старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов. Если вспомнить один из последних коллективных исков к «Яндекс.Еде» за утечку персональных данных пользователей, то он завершился рассмотрением его как десятков индивидуальных и присуждением 13 пользователям компенсации по 5000 руб., остальным было отказано, приводит пример юрист. Это не вдохновляет пострадавших на использование этого относительно недавнего инструмента, считает он.
Разумеется, договоры ГПХ выгоднее для бизнеса, так как не нужно делать ряд отчислений в соцфонды и ответственности перед сотрудником меньше, заметил Клеточкин. «Поэтому, полагаю, в "Тинькофф банке" и решили [договориться] полюбовно, по сути, уладить вопрос, но в случае с Wildberries совсем иная ситуация, и она вряд ли отделается легким испугом», – резюмирует юрист.
Представитель Wildberries уверяет, что «по договорам ГПХ оплачиваются ровно те же налоги и страховые взносы, что и по штатным сотрудникам». Это требование законодательства «неукоснительно соблюдается компанией», говорит собеседник. Клеточкин парирует, что «тот факт, что за человека платят налоги, не означает, что соблюдаются все нормы трудового законодательства». Сотрудника по трудовому договору практически невозможно оштрафовать, в его отношении необходимо соблюдать нормы рабочего времени и т. д., приводит пример юрист. «Именно вокруг этого комплекса прав и будет идти спор», – предполагает он.