Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу

Часть людей на одинаковых должностях работают по трудовым договорам, в то время как с другими заключены договоры ГПХ, например подряда или оказания услуг, поясняет юрист. Между тем у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы, т. е. в наличии все признаки трудовых отношений, продолжает он. «Мы видим в этом большой теневой рынок труда, так как площадки не платят за таких сотрудников налоги [как если бы они были оформлены по Трудовому кодексу], заставляют их раздеваться на камеру при досмотрах, работать сверх нормы и т. д.», – подчеркнул Вартанян.