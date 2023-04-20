«Трансконтейнер» построит два новых терминала в Москве

Согласно стратегии развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 г., объем переработки грузов на железнодорожных станциях МТУ должен вырасти с 70 млн т в 2021 г. до 77 млн т в 2035-ом. Суммарный грузопоток по международным транспортным коридорам, которые проходят через МТУ, вырастет к 2035 г. с 4 млн до 12–20 млн т в зависимости от макроэкономического сценария. Контейнерооборот МТУ, по данным Infranews, за 9 месяцев 2022 г. вырос на 10% до почти 980 000 TEU.