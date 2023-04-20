«Трансконтейнер» построит два новых терминала в Москве

«Трансконтейнер» построит два новых терминала в МосквеРасширять существующие мощности для перевалки в регионе становится проблематично
Контейнерный оператор «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело») планирует построить два новых терминала в Московском транспортном узле (МТУ). Об этом рассказал журналистам президент компании Виталий Евдокименко. Планируемую мощность будущих терминалов он не назвал. «Мы рассматриваем возможность значительно нарастить свою перерабатывающую способность в Мосузле», – добавил топ-менеджер.
У «Трансконтейнера» есть собственные мощности в МТУ, перерабатывающая способность которых, по оценкам Евдокименко, составляет примерно 450 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Это терминалы на станциях «Кунцево-2» и «Ворсино». Последним «Трансконтейнер» владеет совместно с партнерами, его перерабатывающая способность – 340 000 TEU, пояснил Евдокименко. Но имеющихся мощностей, по словам президента компании, недостаточно для устойчивой работы и наращивания объемов перевозок.
В ноябре прошлого года «Трансконтейнер» отказался от реконструкции терминала на станции «Кунцево-2» из-за ограничений в связи с загруженностью улично-дорожной сети столицы, говорил первый вице-президент компании Виктор Марков. По его словам, правительство Москвы ограничивало объемы переработки терминала до 150 000 TEU. Евдокименко в свою очередь подчеркнул, что «Трансконтейнер» в любом случае будет заниматься поддержанием этого терминала. «Но больших перспектив по увеличению его перерабатывающей способности нет», – отметил он.
Всего у «Трансконтейнера» есть 40 терминалов, сказал Евдокименко. По его словам, львиная доля этих активов была внесена в уставный капитал компании еще на стадии ее создания. Помимо терминалов на Москве «Трансконтейнер» планирует построить дополнительные мощности в Екатеринбурге и на Дальнем Востоке.
Московский транспортный узел проходит практически через всю территорию Москвы и области. В состав МТУ входят 11 железнодорожных магистралей, два окружных кольца, внутригородские железнодорожные линии, более 200 станций, подъездные пути, автомагистрали, аэропорты, а также речные порты, имеющие связь с Балтийским, Каспийским, Азовским и Черноморским бассейнами. На территории МТУ формируется опорная сеть из пяти узловых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) – «Восточный», «Белый Раст», «Ховрино», «Ворсино» и «Кунцево-2».
Согласно стратегии развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 г., объем переработки грузов на железнодорожных станциях МТУ должен вырасти с 70 млн т в 2021 г. до 77 млн т в 2035-ом. Суммарный грузопоток по международным транспортным коридорам, которые проходят через МТУ, вырастет к 2035 г. с 4 млн до 12–20 млн т в зависимости от макроэкономического сценария. Контейнерооборот МТУ, по данным Infranews, за 9 месяцев 2022 г. вырос на 10% до почти 980 000 TEU.
Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что формируемый в Москве грузовой логистический каркас позволит повысить пропускную способность и надежность цепочек перевозок на МТУ. По словам собеседника, он будет опираться на уже существующие ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2», а также на вновь создаваемый ТЛЦ «Южный порт». По оценкам РЖД, перерабатывающая мощность «Кунцево-2» составляет 2,5 млн т в год. Терминал может обрабатывать, помимо контейнеров, тарно-штучные и тяжеловесные грузы. «Южный порт» после выхода на полную мощность сможет обрабатывать до 5,6 млн т грузов в год для различных предприятий Москвы, добавил представитель РЖД.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов оценивает долю МТУ в грузовых перевозках в стране в 15-25% в зависимости от вида груза и логистики доставки. По его словам, в МТУ обслуживают преимущественно потребительские товары, продукты питания и промышленную продукцию – оборудование, комплектующие.
«Логика в строительстве новых терминалов есть, в городе трудно расширить подъездную инфраструктуру», – считает Баранов. По его мнению, строительство терминалов может проходить в несколько этапов: на первом будут созданы мощности для обработки 150 000–200 000 TEU, впоследствии они могут быть увеличены до 300 000–500 000 TEU.
Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отметил, что реконструкция МТУ привела к тому, что уже имеющимся терминалам емкостью более 2 млн TEU требуется перевод из Москвы в область. «Сегодня потребность МТУ с учетом переноса составляет более 3,5 млн TEU», – добавил он. По оценкам Иванкина, стоимость терминала зависит от месторасположения и может доходить до 15 млрд руб. без учета стоимости присоединения к железной дороге.