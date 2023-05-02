Основатель «Кораблика» Алексей Зуев стал крупнейшим акционером «Детского мира»Он выкупил 30% сети в том числе у бывших топ-менеджеров «Полюса»
Бывший гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и ее экс-финдиректор Михаил Стискин продали свои доли (почти 20% акций) в «Детском мире» консорциуму инвесторов, который возглавляет Алексей Зуев, основатель сети магазинов «Кораблик», говорится в сообщении «Детского мира». Там сказано, что на 2 мая 2023 г. Зуев с партнерами владеет 29,9% уставного капитала «Детского мира». У кого они выкупили оставшийся пакет, не раскрывается. Но ранее свою долю в этой сети продал управляющий партнер фонда Altus Capital Дмитрий Кленов, который владел как раз около 10% акций компании.
Стоимость сделки не раскрывается. Безусловно, она зависела от переговорного процесса между сторонами, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. По его словам, если ориентироваться на цену, за которую «Детский мир» в последний раз выкупал свои акции (71,5 руб.), то такой пакет мог обойтись новым инвесторам примерно в 16 млрд руб. Но велика вероятность, что Зуев с партнерами получил дисконт с учетом текущей трансформации сети в непубличную компанию, резюмирует эксперт.
«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На 30 июля 2022 г. компания управляла 1100 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Ее выручка в 2022 г. увеличилась на 5% до 178 млрд руб., а чистая прибыль – на 32,6% до 9,92 млрд руб.
С 1996 по 2020 г. одним из крупнейших акционеров сети была АФК «Система» (владела до 70,5% акций). В январе 2016 г. корпорация продала 23,1% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ) за 9,75 млрд руб. Спустя год «Детский мир» провел IPO на Московской бирже. А в результате SPO в 2019 г. АФК «Система» и РКИФ продали 23,7% ритейлера почти за 16 млрд руб. В середине июня 2020 г. партнеры снизили свои доли совокупно еще на 16%, заработав на сделке 11 млрд руб. И уже в сентябре 2020 г. акционеры продали все оставшиеся у них акции «Детского мира» (20,38% и 4,62% соответственно) за 20,7 млрд руб.
Крупнейшими владельцами сети стали топ-менеджеры «Полюса» и Altus Capital, а также ряд неназванных иностранных акционеров. Последние вышли из капитала после того, как «Детский мир» в ноябре 2022 г. сообщил, что планирует стать непубличной компанией. Там говорилось, что сеть потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией.