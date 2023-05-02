Основатель «Кораблика» Алексей Зуев стал крупнейшим акционером «Детского мира»

С 1996 по 2020 г. одним из крупнейших акционеров сети была АФК «Система» (владела до 70,5% акций). В январе 2016 г. корпорация продала 23,1% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ) за 9,75 млрд руб. Спустя год «Детский мир» провел IPO на Московской бирже. А в результате SPO в 2019 г. АФК «Система» и РКИФ продали 23,7% ритейлера почти за 16 млрд руб. В середине июня 2020 г. партнеры снизили свои доли совокупно еще на 16%, заработав на сделке 11 млрд руб. И уже в сентябре 2020 г. акционеры продали все оставшиеся у них акции «Детского мира» (20,38% и 4,62% соответственно) за 20,7 млрд руб.