«Детский мир» приобрел долю в производителе игрушек Zebra Toys

Группа «Детский мир» приобрела 25% производителя детских игрушек и оптового дистрибутора Zebra Toys. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 13 марта. Еще 75% в ООО «Зебра тойз» получило АО «Валан менеджмент». Его учредители не раскрываются, но два сотрудника компаний, занимающихся продажей детских товаров, утверждают, что среди его владельцев есть как минимум один акционер «Детского мира». В этой группе на запрос не ответили. Так же поступили и в Zebra Toys. Связаться с представителем «Валан менеджмента» не удалось. Рыночную стоимость Zebra Toys генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в $2–3 млн.