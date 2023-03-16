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«Детский мир» приобрел долю в производителе игрушек Zebra Toys

Стоимость этой компании оценивается в $2–3 млн
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Детский мир» приобрела 25% производителя детских игрушек и оптового дистрибутора Zebra Toys. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 13 марта. Еще 75% в ООО «Зебра тойз» получило АО «Валан менеджмент». Его учредители не раскрываются, но два сотрудника компаний, занимающихся продажей детских товаров, утверждают, что среди его владельцев есть как минимум один акционер «Детского мира». В этой группе на запрос не ответили. Так же поступили и в Zebra Toys. Связаться с представителем «Валан менеджмента» не удалось. Рыночную стоимость Zebra Toys генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в $2–3 млн.

Сейчас 60% «Детского мира» находится в свободном обращении. Этот пакет распределен в основном среди иностранных инвесторов. Крупнейший же акционер – структура экс-главы «Полюса» Павла Грачева и бывшего старшего вице-президента по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаила Стискина. Ей принадлежит 19,9% акций «Детского мира». Еще 10% было у управляющего инвесткомпанией Altus Capital Дмитрия Кленова. 13 марта ритейлер сообщил, что он продал свою долю неназванному покупателю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных