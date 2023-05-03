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Рыбаки не хотят строить новые суда-рефрижераторы по программе инвестквот

Имеющегося флота на Дальнем Востоке и так достаточно
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает в рамках второго этапа программы инвестиционных квот отказаться от строительства транспортных рефрижераторных судов, которые используются для доставки рыбы из районов добычи в порты. Об этом говорится в письме президента организации Германа Зверева директору департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгению Кацу. Документ был отправлен 27 апреля 2023 г., его копия есть в распоряжении «Ведомостей».

Представитель ВАРПЭ сообщил, что изложенная в нем позиция согласована советом ассоциации. Представитель Минсельхоза получение письма подтвердил, добавив, что министерство рассматривает эти предложения. Первые торги второго этапа программы инвестквот должны пройти уже в 2023 г., в его рамках планируется распределить 24% объема допустимого улова минтая, сельди и других видов рыб на Дальнем Востоке, а также 50% улова краба. Взамен инвесторы возьмут на себя обязательства по строительству объектов инфраструктуры – береговых перерабатывающих заводов, рыбопромысловых судов, а также транспортных рефрижераторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных