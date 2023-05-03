Рыбаки не хотят строить новые суда-рефрижераторы по программе инвестквот

Представитель ВАРПЭ сообщил, что изложенная в нем позиция согласована советом ассоциации. Представитель Минсельхоза получение письма подтвердил, добавив, что министерство рассматривает эти предложения. Первые торги второго этапа программы инвестквот должны пройти уже в 2023 г., в его рамках планируется распределить 24% объема допустимого улова минтая, сельди и других видов рыб на Дальнем Востоке, а также 50% улова краба. Взамен инвесторы возьмут на себя обязательства по строительству объектов инфраструктуры – береговых перерабатывающих заводов, рыбопромысловых судов, а также транспортных рефрижераторов.