В России заканчиваются зарубежные препараты для лечения почечной недостаточности

В России заканчиваются зарубежные препараты для лечения почечной недостаточностиЗаменить их можно российскими дженериками
В России практически не осталось зарубежных препаратов для лечения почечной недостаточности. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель пациентской организации «Нефро-лига» Виталий Кауричев. Среди таких средств он назвал Aranesp (дарбэпоэтинальфа) от американской Amgen, Clexane (эноксапариннатрия) от французской Sanofi и Prograf (такролимус) от японской Astellas.
Слова Кауричева подтверждаются и данными аптечных агрегаторов. К примеру, поисковый портал «Мегаптека» указывает, что Aranesp с дозировкой 30 мкг сейчас доступен только в шести московских аптеках, а с дозировкой 500 мкг нет в наличии. Отсутствует он и на сайтах «Еаптеки», «Риглы», «36,6», «Планеты здоровья» и проч.
Чуть лучше ситуация с другими препаратами: Prograf есть в 34 столичных аптеках, Clexane – примерно в 100 точках. В столичном диализном центре «Нефрохэлс» «Ведомостям» сообщили, что их пациенты пока продолжают получать препараты Aranesp и Clexane.
Тем не менее, по словам Кауричева, пациентам с почечной недостаточностью бояться нечего. Они начали получить российские аналоги этих лекарств. К примеру, действующее вещество в препарате Aranesp, который применяется для лечения анемии, содержится и в отечественном средстве «дарбэстим» от фармкомпании «Биокад». Clexane, использующийся при профилактики образования тромбов во время гемодиализа, можно заменить дженериком от Московского эндокринного завода, а Prograf (его назначают для профилактики и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почек и сердца) – препаратом от фирмы «Нанофарма девелопмент».
По данным Минздрава, в России насчитывается около 15 млн человек с почечной недостаточностью. На официальный запрос «Ведомостей» там не ответили.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов называет переход на отечественные дженерики в текущей ситуации «естественным процессом». Кроме того, по его словам, такая мера позволяет заместить дорогие препараты более дешевыми, что позволит сэкономить средства бюджета и, следовательно, оказать помощь большему числу пациентов.