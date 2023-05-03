В России заканчиваются зарубежные препараты для лечения почечной недостаточности

Тем не менее, по словам Кауричева, пациентам с почечной недостаточностью бояться нечего. Они начали получить российские аналоги этих лекарств. К примеру, действующее вещество в препарате Aranesp, который применяется для лечения анемии, содержится и в отечественном средстве «дарбэстим» от фармкомпании «Биокад». Clexane, использующийся при профилактики образования тромбов во время гемодиализа, можно заменить дженериком от Московского эндокринного завода, а Prograf (его назначают для профилактики и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почек и сердца) – препаратом от фирмы «Нанофарма девелопмент».