Каждый второй путешественник покупает лекарства за пределами России

Каждый второй путешественник покупает лекарства за пределами РоссииВ 2022 году россияне предпочитали закупаться ими за границей больше обычного
Больше половины россиян (54%), которые когда-либо были за границей, хотя бы раз покупали лекарства во время поездки, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, посвященного потребительскому поведению россиян в отношении лекарств во время путешествий за границу. Эта цифра складывается из тех, кто покупал лекарства в путешествии при плохом самочувствии или болезни (25%), и тех, кто покупал иностранные препараты про запас для дальнейшего использования у себя дома (29%). По данным авторов исследования, портрет покупателя лекарств за границей – мужчина или женщина от 25 лет с детьми. 46% никогда не покупали медикаменты в поездке.
Непосредственно в 2022 г. наибольшая доля путешественников (71%) либо не ездили в другие страны, либо не приобретали лекарства во время поездки. Делали это только 29%, из них 13% заявили, что за последние 12 месяцев в путешествии купили препаратов больше, чем это делали раньше, 14% не поменяли свое отношение к покупке лекарств и делали покупок примерно столько же, сколько и раньше. Еще 2% сообщили, что приобретали меньше медикаментов, чем раньше.
23 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому за ввоз незарегистрированных препаратов или медизделий, которые «были рекомендованы ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения)», будет наступать уголовная или административная ответственность. В действующей редакции формулировка про рекомендацию ВОЗ в отношении незарегистрированных лекарств или изделий позволяет ввозить и сбывать их на территории России без привлечения к ответственности. В Минздраве «Ведомостям» поясняли, что это создавало серый импорт с неподтвержденной безопасностью и из сомнительных источников. В министерстве также добавили, что ввоз для личного пользования при наличии показаний к применению законопроектом не будет ограничен.
Те, кто раньше ездил за границу и привозил лекарства, продолжили это делать, по-прежнему совершенно законно можно ввезти препараты для собственного пользования, сказала координатор программ благотворительного фонда «Кислород» для помощи больным с муковисцидозом Светлана Белоусова. По ее словам, ввоз для стороннего человека не совсем законен и многое зависит от таможни на месте. «Мы как фонд сотрудничаем с аптекой, которая для конкретных физических лиц официально заказывает препараты. Цены, конечно, не сопоставимы с тем, сколько раньше стоили оригинальные препараты в России или даже дженерики, – они выше в 5–6 раз», – говорит она. Другую часть лекарств стало сложнее логистически ввозить в Россию, но уже из-за требований к температурному режиму, добавила Белоусова.
По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, когорта пациентов, которые привозили лекарства из-за рубежа, всегда была большой, но он сомневается, что в 2022 г. она кратно увеличилась. «То, что за рубежом почти все выезжающие покупают набор ходовых средств типа противовоспалительных, обезболивающих, происходит постоянно. Оригинальных препаратов стало либо меньше, либо они стали дороже, поэтому, конечно, по возможности люди просят купить оригинальный препарат. Но повальной необходимости нет», – объясняет он, добавляя, что россияне исторически привыкли не доверять российской фармпромышленности и зачастую предпочитают привозить даже дженерики из-за рубежа.
Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2023 г., было опрошено 800 человек старше 18 лет, которые когда-либо путешествовали за границу. В России 82% из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – отечественные, 53% выпускаются по полному циклу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии новых фармацевтических производств с участием президента РФ Владимира Путина. «Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей», – сказал Путин.