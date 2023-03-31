Каждый второй путешественник покупает лекарства за пределами России

Те, кто раньше ездил за границу и привозил лекарства, продолжили это делать, по-прежнему совершенно законно можно ввезти препараты для собственного пользования, сказала координатор программ благотворительного фонда «Кислород» для помощи больным с муковисцидозом Светлана Белоусова. По ее словам, ввоз для стороннего человека не совсем законен и многое зависит от таможни на месте. «Мы как фонд сотрудничаем с аптекой, которая для конкретных физических лиц официально заказывает препараты. Цены, конечно, не сопоставимы с тем, сколько раньше стоили оригинальные препараты в России или даже дженерики, – они выше в 5–6 раз», – говорит она. Другую часть лекарств стало сложнее логистически ввозить в Россию, но уже из-за требований к температурному режиму, добавила Белоусова.