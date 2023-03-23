Госдума одобрила законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств

Госдума одобрила законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарствВозможность ввозить препараты для личного пользования останется, прогнозируют эксперты
За ввоз незарегистрированных лекарств и медицинских изделий будет наступать административная и уголовная ответственность, несмотря на то что они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соответствующие законопроекты прошли первое чтение в Госдуме.
Законопроектами, которые были внесены в апреле прошлого года, предлагаются поправки в примечания к ст. 6.33 КоАП и ст. 238.1 УПК – в обеих статьях описываются наказания за производство, сбыт или ввоз на территорию России фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных медизделий и лекарств. Исходя из текста действующих статей сейчас ни административная, ни уголовная ответственность не наступает в случае сбыта или ввоза на территорию России незарегистрированных лекарств и медизделий, если эти препараты или изделия «рекомендованы к применению ВОЗ». Новых штрафов или иных видов наказания документ не предполагает.
Законодатели предлагают убрать эту формулировку, так как она фактически декриминализирует ввоз и сбыт лекарств и медизделий, безопасность которых не подтверждена в РФ, следует из пояснительной записки: «ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медизделия». Существующая формулировка, по версии авторов законопроектов, не позволяет принимать обоснованные процессуальные решения, если факты оборота незарегистрированных лекарств или изделий выявляются.
Принятие закона позволит ограничить серый импорт в Россию препаратов и медизделий с неподтвержденной безопасностью из сомнительных источников, сообщил «Ведомостям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В Минздраве заверили, что граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить лекарства и медизделия для личного пользования, если у них будут подтвержденные показания для их применения. Кузнецов добавил, что при необходимости ввоз незарегистрированных лекарств, по которым прогнозируется дефицит, или препаратов против COVID-19 возможен.
Действительно, у ВОЗ есть перечень основных лекарственных средств, что, в принципе, можно считать рекомендацией, но есть и множество докладов под эгидой организации, которые могут вовсе не отражать позицию самой ВОЗ, но использоваться в качестве предлога для ввоза того или иного препарата, безопасность которого невозможно гарантировать, говорит адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев. «Речь в обоих документах идет о сбыте больших партий. Как тогда, так и сейчас, в случае окончательного принятия законопроекта, человек сможет ввозить незарегистрированные препараты для себя или родственников. Состава правонарушения это не образует, если это не наркотические или сильнодействующие препараты – условия их ввоза регулируются другими документами», – пояснил адвокат.
В законодательстве существовала лазейка, которая позволяла завозить препараты, не имеющие отношения к российскому рынку, минуя действующие процедуры, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Серый рынок ввоза незарегистрированных лекарств сложно оценить, но можно оценить его в несколько миллиардов рублей. Статьи направлены на ограничение незаконного сбыта препаратов и медизделий в промышленных объемах поставок», – заключил он.