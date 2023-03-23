Госдума одобрила законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств

Действительно, у ВОЗ есть перечень основных лекарственных средств, что, в принципе, можно считать рекомендацией, но есть и множество докладов под эгидой организации, которые могут вовсе не отражать позицию самой ВОЗ, но использоваться в качестве предлога для ввоза того или иного препарата, безопасность которого невозможно гарантировать, говорит адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев. «Речь в обоих документах идет о сбыте больших партий. Как тогда, так и сейчас, в случае окончательного принятия законопроекта, человек сможет ввозить незарегистрированные препараты для себя или родственников. Состава правонарушения это не образует, если это не наркотические или сильнодействующие препараты – условия их ввоза регулируются другими документами», – пояснил адвокат.