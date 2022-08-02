В России не нашли контрафактных лекарств

Росздравнадзор впервые с 2017 г. обнародовал итоги международной операции «Пангея» (проводится с 2008 г. в 100 странах): вместе с правоохранительными органами медики выявляют лекарственные средства, которые продавать нельзя. Как заявил «Ведомостям» представитель ведомства, контрафакта в России в 2022 г. выявлено не было.