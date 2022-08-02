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В России не нашли контрафактных лекарств

Росздравнадзор впервые за пять лет подвел итоги международной операции «Пангея»
Валерия Мишина
В российских аптеках не нашли контракфактных лекарств / Максим Стулов / Ведомости

Росздравнадзор впервые с 2017 г. обнародовал итоги международной операции «Пангея» (проводится с 2008 г. в 100 странах): вместе с правоохранительными органами медики выявляют лекарственные средства, которые продавать нельзя. Как заявил «Ведомостям» представитель ведомства, контрафакта в России в 2022 г. выявлено не было.

Контрольные закупки проводились в 23 регионах России. В шести субъектах РФ, в том числе в Ростовской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии и др., «были установлены факты незаконного оборота лекарственных препаратов». В Росздравнадзоре также сообщили, что «принято решение о блокировке 973 интернет-ресурсов, на которых нелегально продавались лекарственные средства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных