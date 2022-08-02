В России не нашли контрафактных лекарств

В России не нашли контрафактных лекарствРосздравнадзор впервые за пять лет подвел итоги международной операции «Пангея»
Росздравнадзор впервые с 2017 г. обнародовал итоги международной операции «Пангея» (проводится с 2008 г. в 100 странах): вместе с правоохранительными органами медики выявляют лекарственные средства, которые продавать нельзя. Как заявил «Ведомостям» представитель ведомства, контрафакта в России в 2022 г. выявлено не было.
Контрольные закупки проводились в 23 регионах России. В шести субъектах РФ, в том числе в Ростовской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии и др., «были установлены факты незаконного оборота лекарственных препаратов». В Росздравнадзоре также сообщили, что «принято решение о блокировке 973 интернет-ресурсов, на которых нелегально продавались лекарственные средства».
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