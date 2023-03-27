Домашняя аптечка за год подорожала на 16%

Средняя стоимость домашней аптечки, по подсчетам «Ведомостей» на основе данных базы Росстата на февраль 2023 г. (более поздних данных нет), составила 913 руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она подорожала на 16%. Больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа (100 таблеток по 40 мг): за год его стоимость увеличилась на 38,5% до 322,1 руб. Активированный уголь (10 таблеток по 100 мг) подорожал на 31,3% до 15,06 руб., ранозаживляющая мазь левомеколь – на 12,1% до 193,33 руб. Выросли также цены на парацетамол (10 таблеток по 500 мг, +9,3%), нимесулид (100 мг, +9,6%), ибупрофен (200 мг, +6,6%). Стоимость некоторых препаратов, наоборот, снизилась. Среди них – гипотензивный эналаприл (10 таблеток по 5 мг, -7,3%), слабительное бисакодил (10 таблеток по 5 мг, -2,3%) и противоаллергическое средство супрастин (10 таблеток по 25 мг, -1,9%).