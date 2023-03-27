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Домашняя аптечка за год подорожала на 16%

Больше всего выросли цены на йод, препараты но-шпа и анальгин
Анна Киселева
Freepik

Средняя стоимость домашней аптечки, по подсчетам «Ведомостей» на основе данных базы Росстата на февраль 2023 г. (более поздних данных нет), составила 913 руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она подорожала на 16%. Больше всего выросла цена на спазмолитический препарат но-шпа (100 таблеток по 40 мг): за год его стоимость увеличилась на 38,5% до 322,1 руб. Активированный уголь (10 таблеток по 100 мг) подорожал на 31,3% до 15,06 руб., ранозаживляющая мазь левомеколь – на 12,1% до 193,33 руб. Выросли также цены на парацетамол (10 таблеток по 500 мг, +9,3%), нимесулид (100 мг, +9,6%), ибупрофен (200 мг, +6,6%). Стоимость некоторых препаратов, наоборот, снизилась. Среди них – гипотензивный эналаприл (10 таблеток по 5 мг, -7,3%), слабительное бисакодил (10 таблеток по 5 мг, -2,3%) и противоаллергическое средство супрастин (10 таблеток по 25 мг, -1,9%).

Перечень препаратов, входящих в домашнюю аптечку, был составлен на основе рекомендаций департамента здравоохранения Москвы, опубликованных на сайте ведомства. В нее вошли жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, антигистаминные, ранозаживляющие препараты, сорбенты, средства от запора и средства для гипертоников, сосудосуживающие капли в нос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных