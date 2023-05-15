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Перевозки посылок между РФ и странами СНГ в апреле выросли на десятки процентов

Основным драйвером такого роста стали покупки через маркетплейсы, считают эксперты
Арина Литова Ксения Потаева
Компании из стран СНГ стали для России альтернативными поставщиками десятков товарных категорий / Евгений Разумный / Ведомости

Объем отправлений доставки курьерских посылок и сборных грузов между Россией и странами СНГ в период с 25 марта по 25 апреля к аналогичному периоду прошлого года вырос от 50 до 120% в зависимости от направления. Это следует из обзора, подготовленного крупными логистическими операторами ПЭК, СДЭК, Boxberry, Pony Express, Dalli и B2CPL (есть у «Ведомостей»). В Содружество независимых государств (СНГ) помимо России входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

В обзоре отмечается, что в указанный период в преддверии майских праздников 2023 г. объем доставки компанией ПЭК между Россией и Белоруссией вырос на 117% год к году, в Boxberry – на 46%, в Pony Express – на 120%. Грузооборот с Казахстаном у этих компаний увеличился на 109, 101 и 130% соответственно. Абсолютных цифр не обзоре приводится. Для этого показателя была взята величина измерения – кубометр груза на километр пути (куб. км).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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