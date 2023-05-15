Перевозки посылок между РФ и странами СНГ в апреле выросли на десятки процентов

В обзоре отмечается, что в указанный период в преддверии майских праздников 2023 г. объем доставки компанией ПЭК между Россией и Белоруссией вырос на 117% год к году, в Boxberry – на 46%, в Pony Express – на 120%. Грузооборот с Казахстаном у этих компаний увеличился на 109, 101 и 130% соответственно. Абсолютных цифр не обзоре приводится. Для этого показателя была взята величина измерения – кубометр груза на километр пути (куб. км).