Перевозки посылок между РФ и странами СНГ в апреле выросли на десятки процентов

Перевозки посылок между РФ и странами СНГ в апреле выросли на десятки процентовОсновным драйвером такого роста стали покупки через маркетплейсы, считают эксперты
Объем отправлений доставки курьерских посылок и сборных грузов между Россией и странами СНГ в период с 25 марта по 25 апреля к аналогичному периоду прошлого года вырос от 50 до 120% в зависимости от направления. Это следует из обзора, подготовленного крупными логистическими операторами ПЭК, СДЭК, Boxberry, Pony Express, Dalli и B2CPL (есть у «Ведомостей»). В Содружество независимых государств (СНГ) помимо России входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
В обзоре отмечается, что в указанный период в преддверии майских праздников 2023 г. объем доставки компанией ПЭК между Россией и Белоруссией вырос на 117% год к году, в Boxberry – на 46%, в Pony Express – на 120%. Грузооборот с Казахстаном у этих компаний увеличился на 109, 101 и 130% соответственно. Абсолютных цифр не обзоре приводится. Для этого показателя была взята величина измерения – кубометр груза на километр пути (куб. км).