Из-за ухода зарубежных брендов продажи бытовой техники и электроники в России упали на 15%Долю американских, японских и корейских компаний постепенно занимают китайские игроки и местные производители
Общий объем продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн руб., подсчитала аналитическая компания Infoline. По ее данным, по сравнению с позапрошлым годом этот рынок сократился на 15,4%.
Генеральный директор Infoline Иван Федяков напоминает, что многие крупные компании (в основном американские, японские и корейские) приняли решение покинуть страну, среди них Samsung, LG, Apple, Asus, Hewlett-Packard, Panasonic, Sony. Другие же крупные производители (Huawei, Xiaomi, Lenovo) ограничили свои торговые отношения с Россией, добавляет эксперт.
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