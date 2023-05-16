Росавиация инициирует разработку российского легкого учебного самолета

По его словам, сегодня во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter. Израилев отметил, что сейчас около половины этих машин «неисправны». Проблема в поставках иностранных комплектующих для этих самолетов и вертолетов, особенно тяжело дело обстоит с двигателями. «Двигатели завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозятся», – отметил он.