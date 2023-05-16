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Росавиация инициирует разработку российского легкого учебного самолета

Половина парка иностранных машин остановлена из-за сложностей с обслуживанием двигателей
Герман Костринский
Сейчас в летных училищах для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства, в том числе L-410 / Марина Лысцева / ТАСС

В России могут начать разработку нового легкого самолета для обучения пилотов. Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры Росавиации по всей России, заявил 26 апреля на годовом собрании Союза авиапроизводителей начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев («Ведомости» ознакомились с аудиозаписью выступления).

По его словам, сегодня во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter. Израилев отметил, что сейчас около половины этих машин «неисправны». Проблема в поставках иностранных комплектующих для этих самолетов и вертолетов, особенно тяжело дело обстоит с двигателями. «Двигатели завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозятся», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных