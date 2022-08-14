Минпромторг планирует заменить второго пилота на компьютер

Минпромторг планирует заменить второго пилота на компьютерНо по международным правилам безопасности в кабине должно находиться не менее двух человек, говорят юристы
Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. 9 августа ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд руб. на разработку такой технологии к концу 2024 г. В документе говорится, что анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз о том, что уже в 2030-е гг. возможно осуществить переход к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах (ВС).
Для перехода к одночленному экипажу потребуется провести комплекс мероприятий, которые исключат увеличение нагрузки на единственного пилота, говорится в документе. В частности, необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением за счет «внедрения перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечения кибербезопасности бортового оборудования».