Минпромторг планирует заменить второго пилота на компьютер

Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. 9 августа ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд руб. на разработку такой технологии к концу 2024 г. В документе говорится, что анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз о том, что уже в 2030-е гг. возможно осуществить переход к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах (ВС).