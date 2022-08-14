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Минпромторг планирует заменить второго пилота на компьютер

Но по международным правилам безопасности в кабине должно находиться не менее двух человек, говорят юристы
Анастасия Курашева Арина Литова
Минпромторг планирует заменить второго пилота на компьютер / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. 9 августа ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 млрд руб. на разработку такой технологии к концу 2024 г. В документе говорится, что анализ последних научных результатов в области использования искусственного интеллекта в авиации позволяет сделать обоснованный прогноз о том, что уже в 2030-е гг. возможно осуществить переход к одночленному экипажу на коммерческих воздушных судах (ВС).

Для перехода к одночленному экипажу потребуется провести комплекс мероприятий, которые исключат увеличение нагрузки на единственного пилота, говорится в документе. В частности, необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением за счет «внедрения перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечения кибербезопасности бортового оборудования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных