Минпромторг хочет поменять систему оценки уровня локализации автомобилей

В отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно. Предложения Минпромторга забирают около 1000 баллов у традиционных технологий в новые компоненты, поясняет источник в одном из автоконцернов, работающих в России. «Это по сути меняет концепт определения российскости продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эти 1000 баллов», – рассуждает собеседник. По его словам, это затруднит получение полного возмещения за утильсбор и в итоге вынудит производителей поднять цены на машины.