Минпромторг хочет поменять систему оценки уровня локализации автомобилей

Минпромторг хочет поменять систему оценки уровня локализации автомобилейЭто осложнит заводам получение компенсации утильсбора и участие в госзакупках
Минпромторг РФ готовит изменения в постановление № 719, которое регламентирует порядок локализации промпродукции, производимой в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с деятельностью министерства, и подтвердил представитель Минпромторга. Эти изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов.
Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.
Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии, составляет 7000. Такие контракты почти у всех работающих сейчас в России заводов. В рамках текущей шкалы сварка кузова, его окраска, штамповка кузовных деталей из российского металла, включая его раскройку, стоят максимум 1500 баллов. Для сравнения: обновленная Lada Vesta, которая в ближайшее время поступит в продажу, получает в совокупности 4500 баллов, сообщал «АвтоВАЗ».
Минпромторг хочет снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов, говорит один из собеседников. Соответствующий пакет поправок в механизм балльной оценки обсуждается Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом, подтверждает представитель ведомства. По его словам, это делается для создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих. Но говорить об окончательно сформированной и утвержденной позиции пока рано, подчеркивает он.
При этом ведомство не планирует отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий отрасли, направленных на развитие производства автокомпонентов, говорит представитель Минпромторга. Среди них программа по субсидированию затрат на реинжиниринг, программа «Автокомпоненты» и кластерная инвестиционная платформа.
В отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно. Предложения Минпромторга забирают около 1000 баллов у традиционных технологий в новые компоненты, поясняет источник в одном из автоконцернов, работающих в России. «Это по сути меняет концепт определения российскости продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эти 1000 баллов», – рассуждает собеседник. По его словам, это затруднит получение полного возмещения за утильсбор и в итоге вынудит производителей поднять цены на машины.
С 2022 г. выплата всех 100% промсубсидий автозаводам привязана к балльной оценке уровня локализации их продукции. В частности, для полной компенсации утильсбора производитель легковых машин в прошлом году должен был набрать 2000 баллов, в 2023–2024 гг. – 2567 баллов, в 2025–2026 гг. – 3701, в 2027 г. – 4835, а в 2028 г. – 5400 баллов. Для сравнения: на конец 2021 г. Vesta набирала около 4000 баллов, а самые локализованные иномарки на тот момент Renault Logan и Duster – примерно по 2200 баллов, Hyundai Solaris и Creta – около 2000 баллов.
Потенциальные изменения разрушат всю систему регулирования и приведут к тому, что ни один российский производитель, независимо от уровня локализации, не будет соответствовать требуемому уровню баллов для госзакупок, говорит собеседник на другом автозаводе. «Это никоим образом не стимулирует увеличение локализации, а только дискриминирует российских производителей, вложивших миллиарды в достигнутый уровень локализации, который хотят обнулить. <...> Минпромторг пытается принудить автопроизводителей к самостоятельному созданию автокомпонентной отрасли без понимания, что этого не произойдет», – полагает он.
По текущим условиям Минпромторга для участия в программе госзакупок производителю легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 г. нужно набрать не менее 3200 баллов. «Ведомости» направили вопросы в российские национальные автоконцерны.
Это вынужденная мера, при помощи которой Минпромторг сейчас пытается сохранить хотя бы те компонентные производства, которые остались после ухода иностранных автоконцернов, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, при поддержке компонентных производств следует в первую очередь обратить внимание на самые простые детали из полимеров и резины, а также на стекла и элементы шумоизоляции. «Замахиваться на локализацию сложных наукоемких компонентов в текущих условиях – это утопия», – добавил эксперт.
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов видит в предложениях Минпромторга возможность развития отечественных компонентных производств. Они могут понадобиться и новым китайским партнерам, которые не готовы сразу инвестировать в сварку и окраску в России, допускает он.