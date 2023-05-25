Куратор автопрома продержался в Минпромторге три месяца

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покидает свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомые с деятельностью этого департамента. Бойцов был назначен на этот пост лишь три месяца назад, в конце февраля 2023 г. Он завершит работу в министерстве примерно через неделю (то есть к концу мая), говорят два собеседника. Имя потенциального преемника на этом посту им неизвестно.