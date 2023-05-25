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Авто / Бизнес

Куратор автопрома продержался в Минпромторге три месяца

Директор профильного департамента Игорь Бойцов покидает свой пост
Денис Ильюшенков
Александр Демьянчук / ТАСС

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покидает свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомые с деятельностью этого департамента. Бойцов был назначен на этот пост лишь три месяца назад, в конце февраля 2023 г. Он завершит работу в министерстве примерно через неделю (то есть к концу мая), говорят два собеседника. Имя потенциального преемника на этом посту им неизвестно. 

«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг. На сайте ведомства Бойцов по-прежнему значится директором департамента автопрома. 

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Игорю Бойцову предстоит запускать новые модели на локальной компонентной базе

Бойцов – выпускник Санкт-Петербургского электротехнического университета. Карьеру в автопроме начал в 2000 г. на производственной площадке Ford во Всеволожске (закрыта в 2019 г.), руководил проектом запуска производства Ford Focus второго поколения на российском рынке. В 2006-2012 гг. занимал различные руководящие должности на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. С 2013 г. был директором завода Renault в Москве, руководил запуском производства кроссовера Kaptur на этой площадке. В 2017-2021 гг. он возглавлял тогдашний завод Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь перешел «АвтоВАЗу». 

Должность директора департамента автопрома в Минпромторге была вакантной с сентября 2022 г., когда вышел в отставку возглавлявший его на протяжении пяти лет Денис Пак («Ведомости» писали об этом 22 сентября). В начале 2023 г. он стал президентом калининградского «Автотора». 

В декабре 2022 г. на место Пака в Минпромторг должен был выйти 44-летний Максим Горин. Он на протяжении нескольких лет занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы. Горин принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы, в том числе в рамках проекта «Московский электробус». Он также участвовал в создании и развитии фонда «Транспортные инновации Москвы».

Но это назначение так и не состоялось. Горин прошел все согласительные процедуры в правительстве, но его кандидатуру не одобрили силовые структуры, объяснял тогда один из собеседников «Ведомостей». В итоге Горин вышел на работу в «Автодом» в должности советника гендиректора компании Андрея Ольховского.

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Он пять лет руководил профильным департаментом

Ключевой задачей для Бойцова при его назначении в Минпромторг эксперты называли по сути создание новой отрасли на месте ушедшего из страны зарубежного автопрома. Бойцову предстоит заново отстраивать импортозамещение в отрасли, запускать новые модели на локальной компонентной базе и создавать возможности для выпуска автокомплектующих в стране, говорил тогда «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Сейчас причины скорого ухода чиновника источники «Ведомостей» не сообщают. Вероятно, Бойцов, который в последние годы занимал ведущие менеджерские позиции на предприятиях иностранных автоконцернов в России, просто оказался не на своем месте, рассуждает один из собеседников. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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