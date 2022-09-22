Куратор автопрома в Минпромторге Денис Пак покинул свой пост

Куратор автопрома в Минпромторге Денис Пак покинул свой постОн пять лет руководил профильным департаментом
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак покинул свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минпромторгу, и подтвердил сам Пак. Представитель министерства от комментариев отказался. На сайте ведомства в разделе профильного департамента данные о его руководителе были удалены 21 сентября.
Пак возглавил департамент в 2017 г., заменив на этой должности Алексея Володина, который перешел в Peugeot-Citroen. До этого Пак на протяжении пяти лет возглавлял департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга, в 2011-2012 гг. был советником министра юстиции.
Кто заменит Пака на посту директора департамента, пока не объявлено. У него осталось два заместителя — Тигран Парсаданян и Григорий Цыба, следует из данных на сайте Минпромторга. В качестве спикера от министерства на одном из профильных автофорумов 22 сентября заявлен Тигран Парсаданян.
Разговоры об уходе Пака шли давно, говорят источники «Ведомостей» в национальных автоконцернах. Один из них считает, что уход чиновника негативно скажется на отрасли. Другой собеседник возражает, что в последнее время Пак не «принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на пользу автопрому».
За время работы Пака в должности автопром полностью перешел от промсборки к новому формату взаимодействия государства и бизнеса — специальным инвестиционным контрактам (СПИКам). Это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса в России и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция произведена в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на 10 лет. Во второй версии (СПИК 2.0), которые подписывались после 2019 г., был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15–20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников.
Текущие СПИКи автопром массово подписывал в 2018–2019 гг. Тогда промышленную политику курировал вице-премьер Дмитрий Козак, который ратовал за единые правила игры для всех предприятий автопрома. Автоконцерны заключали СПИК 1.0 на 10 лет, истекающие в 2028–2029 гг. В июне 2022 г. руководители российских национальных автоконцернов на встрече с президентом Владимиром Путиным попросили продлить действующие инвестконтракты на срок от двух до пяти лет из-за нарушения текущего инвестпроцесса, вызванного российской спецоперацией на Украине.
Уходу Пака предшествовала еще одна рокировка среди чиновников Минпромторга, курирующих автопром. В мае свой пост покинул замглавы ведомства Александр Морозов, который занимал эту должность на протяжении семи лет. Он перешел на работу в «Трансмашхолдинг». На его место был назначен глава Минпромторга республики Татарстан Альберт Каримов.
Вероятно, на пост директора департамента, который находится в ведении Каримова, может быть приглашен кто-то из команды нового замминистра в Татарстане, менеджер из какого-нибудь автоконцерна, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, сложившаяся ситуация в отрасли из-за санкций показала не самую большую эффективность тех решений, которые принимали предыдущие кураторы отрасли.