Куратор автопрома в Минпромторге Денис Пак покинул свой пост

За время работы Пака в должности автопром полностью перешел от промсборки к новому формату взаимодействия государства и бизнеса — специальным инвестиционным контрактам (СПИКам). Это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса в России и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция произведена в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на 10 лет. Во второй версии (СПИК 2.0), которые подписывались после 2019 г., был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15–20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников.