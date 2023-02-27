Экс-гендиректор завода Nissan в Петербурге назначен куратором автопрома в Минпромторге

Производство и продажи автотехники в 2022 г. на фоне санкций, кризиса с поставками компонентов и прекращения выпуска иномарок в России упали до исторического антирекорда. Так, выпуск легковых машин, по данным Росстата, снизился за прошлый год в три раза до 450 000 штук. Продажи, по данным «Автостата», сократились в 2,4 раза до 626 300 единиц, более 70% рынка осталось за «АвтоВАЗом» и китайскими брендами.