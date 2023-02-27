Экс-гендиректор завода Nissan в Петербурге назначен куратором автопрома в Минпромторге

Экс-гендиректор завода Nissan в Петербурге назначен куратором автопрома в МинпромторгеИгорю Бойцову предстоит запускать новые модели на локальной компонентной базе
Игорь Бойцов, в 2017-2021 гг. занимавший пост гендиректора завода Nissan в Санкт-Петербурге, назначен директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к министерству, и подтвердил представитель ведомства. На сайте Минпромторга пока обозначен лишь исполняющий обязанности директора этого департамента Тигран Парсаданян.
Бойцов – выпускник Санкт-Петербургского электротехнического университета. Карьеру в автопроме начал в 2000 г. на площадке Ford во Всеволожске (закрыта в 2019 г.), руководил проектом запуска производства Ford Focus второго поколения на российском рынке. В 2006-2012 гг. занимал различные руководящие должности на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. С 2013 г. был директором завода Renault в Москве, руководил запуском производства кроссовера Kaptur на этой площадке.
Должность директора департамента автопрома в Минпромторге была вакантной с сентября 2022 г., когда вышел в отставку возглавлявший его на протяжении пяти лет Денис Пак («Ведомости» писали об этом 22 сентября). В начале 2023 г. он вышел на работу в калининградский «Автотор», писал «Коммерсантъ». Это подтверждают и источники «Ведомостей».
В декабре 2022 г. на место Пака в Минпромторг должен был выйти 44-летний Максим Горин. Он на протяжении нескольких лет он занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы. Горин принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы, в том числе в рамках проекта «Московский электробус». Он также участвовал в создании и развитии фонда «Транспортные инновации Москвы».
Но это назначение так и не состоялось. Горин прошел все согласительные процедуры в правительстве, но его кандидатуру не одобрили силовые структуры, объяснял один из собеседников «Ведомостей». По словам другого источника, Горин в итоге вышел на работу в автодилерский холдинг «Автодом», став советником гендиректора компании Андрея Ольховского. В «Автодоме» от комментариев отказались.
Человек с большим производственным опытом в автопроме и особенно с опытом запуска новых моделей во главе профильного департамента – это безусловный плюс для отрасли, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Бойцову предстоит по сути заново отстраивать импортозамещение в отрасли, запускать новые модели на локальной компонентной базе и создавать возможности для выпуска автокомплектующих в стране, говорит эксперт.
Производство и продажи автотехники в 2022 г. на фоне санкций, кризиса с поставками компонентов и прекращения выпуска иномарок в России упали до исторического антирекорда. Так, выпуск легковых машин, по данным Росстата, снизился за прошлый год в три раза до 450 000 штук. Продажи, по данным «Автостата», сократились в 2,4 раза до 626 300 единиц, более 70% рынка осталось за «АвтоВАЗом» и китайскими брендами.