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Куратором автопрома в Минпромторге станет чиновник столичного дептранса

Его основной задачей будет перезапуск автозаводов в России
Денис Ильюшенков
Максим Горин (на фото) принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы, в том числе в рамках проекта «Московский электробус» / Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Новым главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ будет назначен Максим Горин. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника – собеседник в одном из автоконцернов, консультант и человек, близкий к министерству. По словам одного из них, все согласительные процедуры уже пройдены и на днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Представитель министерства от комментариев отказался.

Горину 44 года, на протяжении нескольких лет он занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы. Принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы, в том числе в рамках проекта «Московский электробус». Участвовал в создании и развитии фонда «Транспортные инновации Москвы». По словам одного из собеседников «Ведомостей», Горин также был куратором автозавода «Москвич» (бывший «Renault Россия») со стороны дептранса. До этого он занимался проектами в автобизнесе. Представитель дептранса на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных