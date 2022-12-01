Куратором автопрома в Минпромторге станет чиновник столичного дептранса

Горину 44 года, на протяжении нескольких лет он занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы. Принимал участие в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры Москвы, в том числе в рамках проекта «Московский электробус». Участвовал в создании и развитии фонда «Транспортные инновации Москвы». По словам одного из собеседников «Ведомостей», Горин также был куратором автозавода «Москвич» (бывший «Renault Россия») со стороны дептранса. До этого он занимался проектами в автобизнесе. Представитель дептранса на вопросы «Ведомостей» не ответил.