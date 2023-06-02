Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух «дочек» ГТЛК

Булгаков также напомнил, что процедуру ликвидации уже проходил Petropavlovsk Plc. – эмитент еврооблигаций Petropavlovsk, но он не находился под действием западных блокирующих санкций. 12 июля 2022 г. зарегистрированный в Великобритании Petropavlovsk сообщил, что подал заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления в связи с тем, что что компания является неплатежеспособной в соответствии с законодательством Великобритании о несостоятельности. Помимо этого компания также обратилась с заявлением о снятии своих обыкновенных акций и облигаций со сроком погашения в 2024 г. с торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE).