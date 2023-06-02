Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух «дочек» ГТЛК

Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух «дочек» ГТЛКЭто было вопросом времени — компании были фактически «обездвижены» из-за санкций, считает юрист
Уточняется, что основным бизнесом компаний является лизинг самолетов. В 2022 г. компании группы ГТЛК попали под санкции Великобритании, США и Евросоюза, что привело к невозможности осуществлять выплаты по еврооблигациям.
Заявление о ликвидации компаний Высокий суд Ирландии должен был рассмотреть 29 мая, однако 26 мая «дочки» подали заявку на назначение эксперта после решения российского правительства списать долги на сумму $1,5 млрд, писал Bloomberg. Процедура экспертизы предназначена для компаний, которые имеют потенциал к выживанию и восстановлению.
В результате Высокий суд решил отклонить просьбу о назначении экспертизы. По словам судьи Конора Дигмана, «заявитель действовал недобросовестно». Среди недостатков, по которым компаниям могли отказать в этой процедуре, он назвал отсутствие «разумных шансов на выживание для фирм как действующих предприятий», поскольку «возможное появление определенных активов в будущем» не может быть приравнено к потенциальной жизнеспособности компаний.
По информации Reuters, задолженность компании перед держателями еврооблигаций составляет около $3,75 млрд. В связи с решением Высокого суда о ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC Мосбиржа накануне, 1 июня, сообщила, что со 2 июня будут приостановлены торги облигациями со сроком погашения в 2024–2028 гг. «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.
Обе компании являются эмитентами еврооблигаций ГТЛК, напомнил руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. По его словам, российская ПАО ГТЛК является поручителем по всем выпускам еврооблигаций ГТЛК. 31 мая в компании сообщили, что ГТЛК уже запросила в Национальном расчетном депозитарии (НРД) списки держателей еврооблигаций выпуска GTLK-24 по состоянию на 30 мая, когда была дата отсечки выплаты купона.
Булгаков также напомнил, что процедуру ликвидации уже проходил Petropavlovsk Plc. – эмитент еврооблигаций Petropavlovsk, но он не находился под действием западных блокирующих санкций. 12 июля 2022 г. зарегистрированный в Великобритании Petropavlovsk сообщил, что подал заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления в связи с тем, что что компания является неплатежеспособной в соответствии с законодательством Великобритании о несостоятельности. Помимо этого компания также обратилась с заявлением о снятии своих обыкновенных акций и облигаций со сроком погашения в 2024 г. с торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Согласно законодательству ЕС, санкции в отношении материнской компании распространяются и на ее дочерние компании. Это привело к тому, что GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC были фактически «обездвижены» – на каждую операцию им нужно было получать специальную лицензию, пояснил партнер юридической фирмы NSP Сергей Гландин. По этой причине ликвидация компаний была вопросом времени, считает он. В результате принятого судом решения в компании вместо менеджмента будет назначен ликвидатор, неподконтрольный акционерам компаний. У ГТЛК есть возможность подать апелляцию на решение, отметил Гландин.
По данным сервиса Cbonds, в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций группы компаний ГТЛК объемом $3,25 млрд. Платежи по ним не совершаются с февраля 2022 г., отметил член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Херсонцев. Эмитентом всех шести выпусков является GTLK Europe Capital DAC, а GTLK Europe DAC и ГТЛК – поручители, то есть обязаны полностью или частично отвечать за исполнение обязательств эмитента облигаций.
Решение ирландского суда не окажет влияния на те облигации, которые выпущены в российской инфраструктуре, пояснил Херсонцев. ГТЛК по-прежнему обязана платить по ним, подчеркнул он. В свою очередь российские держатели еврооблигаций компании могут потребовать выплат через суд, так как ГТЛК является поручителем по этим выпускам.
Часть средств, вырученных после ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC попадет на счет российского Национального расчетного депозитария (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear, добавил Херсонцев. Их перемещение на счета владельцев облигаций в НРД будет невозможно из-за санкций, но формально они будут считаться выплаченными. ГТЛК будет обслуживать свои евробонды и связанные с ними гарантии только в российском периметре, прогнозирует Херсонцев.