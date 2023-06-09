На коньячном рынке сменился лидер

На коньячном рынке сменился лидерStellar Group поднялся на первую позицию, несмотря на снижение объемов производства
Первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group (бренды Old Barrel, Monte Choco). Группа по итогам января-апреля 2023 г. произвела 556 300 декалитров, что на 0,1% меньше аналогичного периода 2022 года, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Первую строчку Stellar Group удалось занять на фоне резкого падения производства прежнего лидера — ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»). Компания опустилась на вторую строчку, снизив производство на 27,6% до 536 700 декалитров.
Третье место заняла компания «Альянс-1892» (бренд «Старый Кенигсберг»), выпустившая 425 400 декалитров, четвертое – «Кизлярский коньячный завод» – 230 500 декалитров.
Занять первое место удалось за счет эффективной работы с ритейлерами, уверен коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Она отметила, что часть импортных брендов с рынка ушли, что сказалось на объемах продаж. Позитивный вклад ухода иностранных брендов в реализацию российского коньяка отметил и президент компании Ladoga Вениамин Грабар. О прекращении работы в России, в частности, объявлял производитель коньяка Martell компания Pernod Ricard.
В первом квартале 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. объем продаж бренди в натуральном значении увеличился на 7% и наибольший вклад в это внесла продукция Stellar Group, следует из данных NielsenIQ. Абсолютных значений аналитики не приводит.
В «Алвиса» на запросы «Ведомостей» не ответили. По итогам первых пяти месяцев 2022 г. компания занимала первое место среди производителей коньяка, писал «Коммерсантъ». Снижение в этом году может связано с меньшим ассортиментом продукции группы на полках ритейлеров, предполагает собеседник в одном из производителей коньяков.
«Stellar Group» — компания, занимающаяся выпуском водки, коньяка и других алкогольных напитков. Консолидированные финансовые показатели Stellar Group не раскрываются. Выручка российского юрлица компании ООО «Сг Рус» выросла на 77% — до 18,7 млрд руб., другой дочерней структуры – ООО «ССБ» на 60% — до 9,2 млрд руб.
ГК «Алвиса» — производить коньяка, вермута, виски и другой алкогольной продукции. Ее консолидированные финансовые показатели также не раскрываются. Выручка основной компании группы ООО «Алвиса» по итогам прошлого года выросла на 73% — до 19,3 млрд руб., чистая прибыль составила 2 млрд руб.
При этом общий объем производства коньяка в январе-апреле 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. снизился на 9,2% — до 2,8 млн дкл, свидетельствуют данные Росстата. Основная причина — нехватка сырья и увеличение цены на его логистику, рассказал владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, отметил, что заметного падения производства этого напитка не наблюдается, а динамика отдельных производителей, скорее всего связана, с избыточным объемом выпуска коньяка в 2022 г. Тогда компании пытались заместить зарубежную продукцию, поясняет Дробиз.
Нарастить продажи при снижении производства удалось за счет запасов прошлого года, объясняет Гревцов. В 2022 году российские компании выпустили 10,2 млн декалитров, что на 13,5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстат.