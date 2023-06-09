На коньячном рынке сменился лидер

При этом общий объем производства коньяка в январе-апреле 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. снизился на 9,2% — до 2,8 млн дкл, свидетельствуют данные Росстата. Основная причина — нехватка сырья и увеличение цены на его логистику, рассказал владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, отметил, что заметного падения производства этого напитка не наблюдается, а динамика отдельных производителей, скорее всего связана, с избыточным объемом выпуска коньяка в 2022 г. Тогда компании пытались заместить зарубежную продукцию, поясняет Дробиз.