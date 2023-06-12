Гендиректор ФРИИ Кирилл Варламов: в России нужно создать 8–10 отраслевых ИТ-фондов

Венчурный рынок в России в 2022 г. умер, «по крайней мере, лежит в коме и не подает признаков жизни», сетует гендиректор ФРИИ. Тем не менее, самому фонду удалось реализовать три существенных сделки, напомнил он. ФРИИ продал доли в компаниях Belfingroup и «Эльпас», а также 16,86% в разработчике медицинского софта Unim инвестиционной группе «Ташир». Также было проинвестировано 10 компаний. О сделке по продаже доли в Unim «Ведомости» писали в августе 2022 г., тогда эксперты оценивали стоимость всей компании не менее чем в 100 млн руб.