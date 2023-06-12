Гендиректор ФРИИ Кирилл Варламов: в России нужно создать 8–10 отраслевых ИТ-фондов

Гендиректор ФРИИ Кирилл Варламов: в России нужно создать 8–10 отраслевых ИТ-фондовЭтого может хватить для покрытия потребностей индустриальных компаний
Для реализации задач импортозамещения в сфере IT необходимо создать 8–10 отраслевых венчурных фондов, которые смогут инвестировать в профильные стартапы. Эти фонды нужны индустриальным компаниям, чтобы находить перспективные проекты, эффективно структурировать сделки и помогать стартапам проходить корпоративный комплаенс. Такую оценку привел генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов в интервью «Ведомостям». По его словам, общий объем финансирования таких фондов может составить порядка 500 млрд руб.
«На проекты ИЦК и ЦКР (индустриальные центры компетенций и центры компетенций по развитию российского ПО. – «Ведомости») было заявлено порядка 500 млрд руб., вот и оценка, – сказал он. – Таким образом, 8–10 фондов общим объемом на 500 млрд руб. можно создавать смело. Они могут быть разные – какой-то на 15 млрд, а какой-то и 100 млрд руб.»
В России есть команды, кто в состоянии управлять венчурными фондами, ФРИИ – это одна из таких команд, добавил он. «Более того, могу сказать, что мы рассматриваем сейчас предложения о создании таких отраслевых венчурных фондов. Открыты к таким предложениям, если кто-то готов с нами обсуждать, пожалуйста. Мы как нормальная управляющая компания всегда ищем варианты поуправлять еще какими-нибудь фондами», – сказал Варламов.
Венчурный рынок в России в 2022 г. умер, «по крайней мере, лежит в коме и не подает признаков жизни», сетует гендиректор ФРИИ. Тем не менее, самому фонду удалось реализовать три существенных сделки, напомнил он. ФРИИ продал доли в компаниях Belfingroup и «Эльпас», а также 16,86% в разработчике медицинского софта Unim инвестиционной группе «Ташир». Также было проинвестировано 10 компаний. О сделке по продаже доли в Unim «Ведомости» писали в августе 2022 г., тогда эксперты оценивали стоимость всей компании не менее чем в 100 млн руб.
О стимулировании венчурного финансирования для развития IT-сектора говорил в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе IT-конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По его словам, если больше компаний будет создавать отраслевые венчурные фонды, это будет способствовать развитию IT-сектора, достижению технологического суверенитета страны. Тогда же «Ведомости» писали, что правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли, включающий возможность учитывать расходы на инвестиции с повышающим коэффициентом 1,5, уменьшая тем самым базу налога на прибыль.
Сейчас российский рынок венчурных инвестиций находится в кризисном состоянии, неоднократно говорили «Ведомостям» эксперты. Если в начале 2000-х в стране функционировало около 130 венчурных фондов и многие из них имели иностранное происхождение, то в 2022 г. их число «резко снизилось вслед за объемом самого венчурного рынка, который сократился больше чем на 80%», отмечал управляющий партнер инвестбанка BSF Capital Алексей Басов. По итогам 2022 г. на рынке было заключено 118 сделок, что вдвое меньше, чем годом ранее, следует из аналитики профильного Telegram-канала «Русский венчур».
Сегодняшний рынок венчурного финансирования, по оценке ФРИИ, сократился в 10 раз из-за того, что в 2022 г. многие участники российского венчурного рынка либо приостановили активность, либо покинули страну, ранее говорил «Ведомостям» Варламов.
«Отраслевые фонды – классический инструмент форсированного развития индустрий, испытывающих дефицит частного капитала. Целого ряда сегментов, прежде всего имеющих отдельное регулирование или высокий порог входа в рынок, частный инвестор сейчас избегает. Поэтому решение, о котором говорят коллеги, если будет поддержано, станет знаковым. И будет означать возвращение венчурной модели в государственный инструментарий», – отметил Басов.
Безусловно, венчурное финансирование – достаточно полезный инструмент для IT-рынка, он позволит большему количеству проектов находить инвестиции для реализации идей, соглашается генеральный директор разработчика «Ред Софт» Максим Анисимов. В то же время, венчурный фонд, входя в стартап, помимо денежных средств может привнести еще и множество компетенций по управлению компанией, которые будут способствовать ее росту, резюмировал он.