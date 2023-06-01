Мишустин раскритиковал «пассивность некоторых крупных промышленников» в импортозамещении ИТ

Также Мишустин перечислил отрасли-аутсайдеры по ИТ-импортозамещению. «Это фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. Мы, несмотря на то, что поддержали их проекты в прошлом году, реализацию пока не увидели, она не началась», – отметил премьер. Он добавил, что по этим проектам пока не были подписаны даже соглашения на предоставление грантов на разработку ПО.