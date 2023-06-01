Мишустин раскритиковал «пассивность некоторых крупных промышленников» в импортозамещении ИТ

Мишустин раскритиковал «пассивность некоторых крупных промышленников» в импортозамещении ИТОбщие продажи ИТ-решений и услуг в 2022 году выросли до 2,2 трлн рублей
Суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб, заявил 1 июня на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин.
«Это хороший тренд», – прокомментировал сумму премьер. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб, что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%), указано в презентации, которой сопровождалось выступление Мишустина.
По словам премьера, спрос на отдельные отечественные программные продукты в 2022 г., по экспертным оценкам, увеличился в 10-12 раз. «Нет сомнений, что он станет и дальше расти. Это серьезный вызов для компаний-разработчиков софта, которых до 22 000. И они активно перестраивают свою деятельность с учетом текущих реалий», – отметил Мишустин.
Также глава правительства подвел промежуточные итоги деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) – отраслевых консорциумов, в которые вошли представители крупнейших промышленных и ИТ-компаний. Их деятельность была направлена на скорейшее импортозамещение иностранного ПО в РФ. Сейчас в стране работает 33 таких консорциума, отметил премьер. По всем отраслям импортозамещения они выявили «более тысячи иностранных решений, напрямую влияющих на стабильность производственных процессов», продолжил Мишустин. Из них лишь шестая часть не имела аналогов в РФ.
«По наиболее востребованным направлениям организована разработка универсального софта. Всего было одобрено порядка 160 таких проектов. Их общая стоимость превышает 210 млрд руб. И только 10% этой суммы финансируется за счет федеральных грантов», – отметил Мишустин.
Также Мишустин перечислил отрасли-аутсайдеры по ИТ-импортозамещению. «Это фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. Мы, несмотря на то, что поддержали их проекты в прошлом году, реализацию пока не увидели, она не началась», – отметил премьер. Он добавил, что по этим проектам пока не были подписаны даже соглашения на предоставление грантов на разработку ПО.
«Честно, вот меня искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Видимо, они считают, что они проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий: отсидеться просто не получится», – заявил премьер-министр.
Говоря о новых мерах, которые государство предпринимает для развития ИТ-сферы в России, Мишустин отметил решение о появлении статуса системно-значимых разработчиков, которые будут получать заказы на госзакупках без конкурсного отбора. Также премьер сообщил о решении создавать отраслевые венчурные фонды для финансирования стартапов в ИТ. Об обеих этих идеях «Ведомости» подробно рассказали 30 мая.
«Еще одна мера – мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до, соответственно, перехода на отечественные решения», – заявил Мишустин. По его словам, половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а за счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования. «Ведомости» сообщали о разработке этой инициативы в середине мая.
«Пассивность сейчас как никогда губительна, и требуются смелые, неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть нашей стране высокого уровня цифровой зрелости», – заявил Мишустин в конце своего выступления.