Пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредиты

Оплата лицензий будет производиться по прежним тарифам (сколько платили до ухода компании из России) на спецсчета типа «О» (рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления. – «Ведомости»). Если оставшиеся средства на счете не будут востребованы правообладателями, то впоследствии они будут переданы в фонд поддержки IT-отрасли, например РФРИТ, уточняет источник в правительстве.