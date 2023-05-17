Пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредиты

Пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредитыСредства от оплаты иностранных лицензий Минцифры хочет направить на поддержку отечественных разработчиков
Российские компании смогут продолжать легально использовать иностранный софт, отчисляя средства на специальный счет, часть средств с которого будет расходоваться на финансирование льготных IT-кредитов для разработчиков. Такая мера предусмотрена в обновленной версии законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО, которую разрабатывает Минцифры. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.
Оплата лицензий будет производиться по прежним тарифам (сколько платили до ухода компании из России) на спецсчета типа «О» (рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления. – «Ведомости»). Если оставшиеся средства на счете не будут востребованы правообладателями, то впоследствии они будут переданы в фонд поддержки IT-отрасли, например РФРИТ, уточняет источник в правительстве.