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Пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредиты

Средства от оплаты иностранных лицензий Минцифры хочет направить на поддержку отечественных разработчиков
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Срок использования иностранного софта будет определяться после выхода закона о лицензировании / Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании смогут продолжать легально использовать иностранный софт, отчисляя средства на специальный счет, часть средств с которого будет расходоваться на финансирование льготных IT-кредитов для разработчиков. Такая мера предусмотрена в обновленной версии законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО, которую разрабатывает Минцифры. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Оплата лицензий будет производиться по прежним тарифам (сколько платили до ухода компании из России) на спецсчета типа «О» (рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления. – «Ведомости»). Если оставшиеся средства на счете не будут востребованы правообладателями, то впоследствии они будут переданы в фонд поддержки IT-отрасли, например РФРИТ, уточняет источник в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных