Правительство объявит о создании индустриальных венчурных фондов

Правительство объявит о создании индустриальных венчурных фондовОни должны инвестировать в разработку отраслевых ИТ-решений
О том, что правительство подготовило целый комплекс мер по развитию венчурного рынка для поддержки ИТ-отрасли, «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Минцифры, и руководитель одной из ИТ-компаний. Об этих мерах премьер Михаил Мишустин может объявить уже 1 июня в ходе конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») в Нижнем Новгороде, говорят собеседники «Ведомостей».
Также о мерах по развитию венчурного рынка сообщил на одной из панелей конференции 31 мая замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. «Мы рассчитываем, что по результатам этого ЦИПРа, завтра, будут приняты решения, что речь будет идти о создании отраслевых фондов – инвестиционных фондов, венчурных фондов – по развитию российских решений», – заявил Паршин.
По его словам, действующий механизм грантовой поддержки должен применяться в исключительных случаях, когда государство понимает необходимость того или иного решения, но в то же время осознает, что рынка этих решений сейчас нет, и его создание не окупится, если разработчики будут его делать только за собственный счет.
В апреле министр цифрового развития Максут Шадаев также сообщал о разработке комплекса мер по развитию рынка венчурных инвестиций — для развития ИТ-отрасли. Венчурные инвестиции, по его словам, должны заместить институт грантов, которые выдаются сейчас перспективным ИТ-компаниям. «Гранты – это хорошо, но мы понимаем с вами, что наша экономика в любом случае дальше будет переживать нелегкие времена. И конечно, нам нужно, чтобы возникли рыночные финансовые институты, рыночные игроки, которые будут, в общем, привлекать, инвестировать в ИТ-компании», — говорил министр.
По словам Паршина, 1 июня руководители созданных год назад индустриальных центров компетенций (ИЦК) доложат премьер-министру Михаилу Мишустину, и «будут приняты решения по корректировке дальнейшего движения».
В октябре 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий направление цифровой экономики, заявлял, что ИЦК запросили у государства 190 млрд руб. на разработку российского программного обеспечения. По его словам, запрашиваемая сумма рассчитана на три года, она сопоставима с ежегодными затратами на закупку компаниями иностранных лицензий.
По словам источника «Ведомостей», близкого к организаторам ЦИПР, в пленарной сессии примут участие президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и другие топ-менеджеры и владельцы крупных компаний. Состав спикеров может измениться, предупредил он.
Представитель «Интерроса» сообщила, что у компании уже есть венчурный фонд «Восход», созданный в 2021 г. «Фонд находится под управлением независимой управляющей компании, а основной инвестор фонда — “Интеррос”», — пояснила она. По ее словам, в проекты фонда «Интеррос» инвестирует 10 млрд руб. в течение пяти лет. Может ли компания создать новый фонд под поставленные правительством задачи, она не уточнила.
Представитель «Росатома» к моменту публикации материала не ответил на запрос.
«Комплекс мер подготовлен, согласовывается с ведомствами. Возможно, будет обсуждаться на ЦИПР», – прокомментировал «Ведомостям» ход обсуждения документа представитель Минцифры. К разработке мер также привлечено Минэкономразвития. «В ведомстве получили документ, – сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. – Он находится в работе».
В пресс-службе правительства переадресовали вопросы в Минцифры, а представитель аппарата Чернышенко порекомендовал «следить за выступлениями и дискуссией (на ЦИПРе – прим. “Ведомости”) на пленарном заседании 1 июня».
Сегодняшний рынок венчурного финансирования, по оценке ФРИИ, сократился в 10 раз из–за того, что в 2022 г. многие участники российского венчурного рынка либо приостановили свою активность, либо покинули страну, прокомментировал «Ведомостям» нынешнее состояние сегмента директор ФРИИ Кирилл Варламов. По его словам, в 2023 г. объемы инвестирования могут несколько вырасти, «но кардинальных изменений ожидать не стоит». «Если раньше инвесторы рассчитывали на доходность вложений за счет капитализации, то теперь в центре внимания способность стартапа генерировать прибыль и возвращать инвестиций через дивиденды», – резюмировал он.
Кроме того, в Минцифры рассчитывают на появление статуса «системно значимого разработчика», заявил на сессии ЦИПРа Паршин. Этот механизм будет работать таким образом, что правительство будет заключать контракт с какой-либо ИТ-компанией, чье решение считает перспективным, но не доработанным до необходимого уровня. В компании со своей стороны гарантируют его доработку под нужные правительству параметры, а также поиск необходимого финансирования для этого. Правительство взамен предоставляет разработчику преференции на госзакупках по принципу «второй лишний»: то есть если эта компания предлагает свой продукт, то компании без аналогичного статуса к этой закупке не допускаются, пояснил заместитель министра принцип действия нового механизма.
«Мы активно прорабатываем детали этих соглашений с разработчиками, заказчиками – под это все готовы найти деньги. Соответствующий проект федерального закона об определении такого статуса и соответствующих преференций подготовлен, внесен в правительство, а правительством внесен в Госдуму. Мы рассчитываем, что он будет принят уже в этом году и начнет работу», — резюмировал Паршин.
С момента старта реформы институтов развития в 2020 г., активность государства по созданию фондов остановилась, говорит управляющий партнер инвестбанка BSF Capital Алексей Басов. «Если до этого в год запускалось 3-5 фондов, преимущественно, на базе Российской венчурной компании, то за последние два года не было создано ни одного», — отметил он. По его словам, переформатирование экономики, как и другие новые вызовы, сформировали запрос на инвестиции, новые продукты и замещающие технологии, «с которым страна не сталкивалась с 90-х годов».
«Отраслевые фонды – классический инструмент форсированного развития индустрий, испытывающих дефицит частного капитала. Целого ряда сегментов, прежде всего, имеющих отдельное регулирование или высокий порог входа в рынок, частный инвестор сейчас избегает. Поэтому решение, о котором говорят коллеги, если будет поддержано, станет знаковым. И будет означать возвращение венчурной модели в государственный инструментарий», – продолжил Басов.
По его словам, модель фонда во многом отличается от концепции индустриальных центров, которые функционировали как институт развития ИТ-отрасли последний год. Одно из основных отличий – более рыночный подход к формированию и структурированию портфеля. «Но эти инструменты нет смысла сравнивать с точки зрения эффективности, они уместны на разных этапах и применительно к разным задачам государства», – резюмировал Басов.
«По прогнозу Dsight, в 2023 г. количество сделок может составить 130–150, а объем инвестиций – около $400 млн (без учета крупных сделок и IPO)», – говорила в апреле «Ведомостям» руководитель отдела исследований платформы для венчурных инвестиций Dsight Дарья Жаркова. Она также упомянула об историческом минимуме объема венчурных инвестиций за последние семь лет. По итогам года было зафиксировано всего 137 сделок, в 2021 г. – 306, отмечала эксперт.