Правительство объявит о создании индустриальных венчурных фондов

Кроме того, в Минцифры рассчитывают на появление статуса «системно значимого разработчика», заявил на сессии ЦИПРа Паршин. Этот механизм будет работать таким образом, что правительство будет заключать контракт с какой-либо ИТ-компанией, чье решение считает перспективным, но не доработанным до необходимого уровня. В компании со своей стороны гарантируют его доработку под нужные правительству параметры, а также поиск необходимого финансирования для этого. Правительство взамен предоставляет разработчику преференции на госзакупках по принципу «второй лишний»: то есть если эта компания предлагает свой продукт, то компании без аналогичного статуса к этой закупке не допускаются, пояснил заместитель министра принцип действия нового механизма.