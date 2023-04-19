Минцифры подключилось к развитию венчурного финансирования

Минцифры подключилось к развитию венчурного финансированияСейчас венчурный рынок в России на историческом минимуме своего развития, считают эксперты
Министерство цифрового развития в ближайшее время планирует представить комплекс мер по сокращению числа регуляторных барьеров венчурного финансирования в стране, заявил на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» министр Максут Шадаев.
«Направление, которое мы начали с начала года "раскатывать", – это доступность, прежде всего, внешнего финансирования. Гранты – это, конечно, хорошо, но все мы понимаем, что всем не хватит», – заявил министр. Он добавил, что гранты являются «достаточно точечной мерой поддержки» ИТ-компании на определенном этапе.
«Конечно же, мы должны формировать полноценный рынок привлечения внешнего финансирования – венчурного», – продолжил министр. Он отметил, что в России есть большое число регуляторных барьеров в развитии венчура, не назвав, впрочем, конкретные препоны. «Но очевидно, что деньги в экономике есть», – отметил Шадаев.
«Мы сейчас вместе с отраслью, в том числе с ассоциацией (АРПП. – «Ведомости»), сводим предложения, какие нам нужно снять барьеры для того, чтобы можно было с рынка привлекать [средства] в развитие ИТ-компаний, ИТ-продуктов на стадиях развития», – заявил Шадаев.
«Гранты – это хорошо, но мы понимаем с вами, что наша экономика в любом случае дальше будет переживать нелегкие времена. И конечно, нам нужно, чтобы возникли рыночные финансовые институты, рыночные игроки, которые будут, в общем, привлекать, инвестировать в ИТ-компании», – резюмировал министр.
В механизмах грантовой поддержки отечественных ИТ-проектов может быть больше перспектив, нежели в венчурном финансировании, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Она связывает преимущества грантов с тем, что они позволяют поддерживать точечно те проекты, которые могут помочь в развитии ИТ-отрасли в целом. Тогда как венчурное финансирование предполагает именно покупку компании целиком или же пакета акций в ней, подчеркнула Касперская в разговоре с «Ведомостями».
Венчурное финансирование само по себе развивается уже на протяжении последних лет, но в сравнении с тем же американским рынком его размеры в России были относительно невелики, продолжила она. «Сейчас же, когда, как отмечает ФРИИ, объем венчурного финансирования сократился в десять раз, как у него могло появиться больше возможностей?» – удивляется Касперская.
Отечественный венчурный рынок находится не в самой лучшей стадии, отметил в своем докладе на заседании АРПП директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. «Российский рынок инвестиций в прошлом году упал примерно в десять раз по сравнению с 2021 г. То есть фактически его нет, осталось очень мало компаний, которые инвестируют, большая часть инвесторов перестала инвестировать в Россию, просто замерла в надежде, чем это все завершится», – отметил Варламов. По его словам, на фоне геополитической ситуации сократился не только российский венчурный рынок, но и мировой. Сокращение последнего эксперт оценил в два раза.
«В 2022 г. объем венчурных инвестиций в российские стартапы достиг исторического минимума за последние семь лет. По итогам года было зафиксировано всего 137 сделок, в 2021 г. – 306. Объем венчурных инвестиций сократился на 68% до $819 млн», – сказала «Ведомостям» руководитель отдела исследований платформы для венчурных инвестиций Dsight Дарья Жаркова. Средний размер сделки на венчурном рынке сократился в 2,8 раза до $3 млн, в то же время медианный размер сделки в 2022 г. составил $0,7 млн, что сопоставимо с уровнем 2021 г. ($0,8 млн), добавила она.
«По прогнозу Dsight, в 2023 г. количество сделок может составить 130–150, а объем инвестиций – около $400 млн (без учета крупных сделок и IPO)», – отметила Жаркова.