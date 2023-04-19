Минцифры подключилось к развитию венчурного финансирования

Отечественный венчурный рынок находится не в самой лучшей стадии, отметил в своем докладе на заседании АРПП директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. «Российский рынок инвестиций в прошлом году упал примерно в десять раз по сравнению с 2021 г. То есть фактически его нет, осталось очень мало компаний, которые инвестируют, большая часть инвесторов перестала инвестировать в Россию, просто замерла в надежде, чем это все завершится», – отметил Варламов. По его словам, на фоне геополитической ситуации сократился не только российский венчурный рынок, но и мировой. Сокращение последнего эксперт оценил в два раза.