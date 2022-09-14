Мишустин раскритиковал проекты импортозамещения ПО в промышленности

На стратегической сессии, посвященной импортозамещению программного обеспечения (ПО) в различных сегментах экономики, премьер-министр Михаил Мишустин резко раскритиковал промышленность за то, как исполняется его поручение по созданию индустриальных центров компетенций (ИЦК). В частности, критике подверглись несколько проектов компаний, в которых исполнителем выступают их же дочерние предприятия. Также не понравились премьеру проекты, предполагающие разработку ПО для якорных заказчиков с нуля, без учета уже существующих на российском рынке наработок. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к крупным российским IТ-разработчикам. Но о каких конкретно проектах ИЦК шла речь, они не уточнили.