Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

«Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).