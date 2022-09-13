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Технологии

Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

Ведомости

России в условиях внешнего давления необходимо обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения (ПО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях».

«Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

С начала спецоперации на Украине российские пользователи начали испытывать трудности с использованием сервисов App Store и Google Play. Из магазинов приложений было удалено программное обеспечение попавших под западные санкции российских банков, пользователи не могут расплатиться за подписки выпущенными в России картами.

По поручению Мишустина был создан магазин RuStore, решение обусловлено опасениями, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Его разработал VK при поддержке Минцифры. Еще один российский магазин NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы».

Компания J’son & Partners Consulting в своем исследовании ранее отмечала, что объем российского рынка офисного ПО к 2027 г. может составить 85,2 млрд руб., при этом доля отечественных разработчиков увеличится с нынешних 12 до 82%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных