Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
России в условиях внешнего давления необходимо обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения (ПО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях».
«Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
С начала спецоперации на Украине российские пользователи начали испытывать трудности с использованием сервисов App Store и Google Play. Из магазинов приложений было удалено программное обеспечение попавших под западные санкции российских банков, пользователи не могут расплатиться за подписки выпущенными в России картами.
По поручению Мишустина был создан магазин RuStore, решение обусловлено опасениями, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Его разработал VK при поддержке Минцифры. Еще один российский магазин NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы».
Компания J’son & Partners Consulting в своем исследовании ранее отмечала, что объем российского рынка офисного ПО к 2027 г. может составить 85,2 млрд руб., при этом доля отечественных разработчиков увеличится с нынешних 12 до 82%.
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