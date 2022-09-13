Власти планируют нарастить долю расчетов в рублях с 20 до 40% к 2025 году

Власти планируют нарастить долю расчетов в рублях с 20 до 40% к 2025 годуПлатежи в валютах нейтральных стран должны будут вырасти с 1,6 до 20%
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа. Документ есть у «Ведомостей». Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.
Представитель правительства переадресовал запрос в Минэк. В пресс-службе министерства подтвердили информацию. «Мы предполагаем, что доля расчетов в нацвалютах из года в год будет увеличиваться. Так, в 2021 г. было 19,5%, во втором полугодии 2022 г. прогнозируется 20%, в 2023 г. – 25%», – добавил он.