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Власти планируют нарастить долю расчетов в рублях с 20 до 40% к 2025 году

Платежи в валютах нейтральных стран должны будут вырасти с 1,6 до 20%
Анастасия Бойко
Эксперты считают, что в структуре расчетов в иностранной валюте будет преобладать юань / ТАСС

Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа. Документ есть у «Ведомостей». Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.

Представитель правительства переадресовал запрос в Минэк. В пресс-службе министерства подтвердили информацию. «Мы предполагаем, что доля расчетов в нацвалютах из года в год будет увеличиваться. Так, в 2021 г. было 19,5%, во втором полугодии 2022 г. прогнозируется 20%, в 2023 г. – 25%», – добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных