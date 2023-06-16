Объяснена важность искусственного интеллекта для туризма

Объяснена важность искусственного интеллекта для туризмаНейросети помогут учесть интересы путешественников при планировании тура
Генеративные нейросети могут приносить туристической индустрии дополнительно $300 млрд в мировом масштабе. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 16 июня на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ-2023. От отметил, что 62% туристов предпочитают общение с чат-ботом, а не с туроператорами, что делает перспективным внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ).
До 2021 г. россияне вывозили за рубеж $35 млрд, «и это только транзакции по картам», а в 2021 г. разница в $20 млрд «не уехала», а осталась в России, сказал вице-премьер. Развитию туризма мешает катастрофическое состояние инфраструктуры, отметил он. «Есть огромный неудовлетворенный спрос, и мы все как можно быстрее должны создавать эту инфраструктуру», – добавил Чернышенко.
«Уберизация» в туризме еще не наступила, и самый большой потенциал – в использовании ИИ, продолжил вице-премьер.
«Туризм – это очень агрегированный клиентский путь, – рассуждал Чернышенко в своем выступлении. – Представьте себе, что для того, чтобы попасть на “Дягилевские сезоны” в Перми (ежегодный мультижанровый фестиваль. – «Ведомости»), вы должны – если у вас нет своего консьерж-сервиса и у вас не платиновая карта, – взять самостоятельно такси до аэропорта, купить билет на самолет, разместиться в гостинице. Вы своих турагентов бережете, потому что они могут смоделировать за вас этот клиентский путь. И как раз платформенные решения могут сделать этот путь удобным. Генеративный ИИ принесет в туриндустрию дополнительно $300 млрд в глобальном мире. Это очень серьезный кусок пирога, за который надо бороться, и пример эффективной калибровки принятия решений в условиях ограниченного бюджета».
Пока в России примеров использования ИИ в туристической сфере нет, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Однако за рубежом попытки использования искусственного интеллекта в туриндустрии уже есть, утверждает руководитель центра стратегических разработок союза «Туризм и гостеприимство» Роман Еремян. Например, специальный ИИ есть у Royal Caribbean и Carnival — это две крупнейшие круизные компании, на 174 судна которых приходится 55% рынка морских круизов в денежном выражении, рассказал он. «В 2019 г. они обслужили порядка 19 млн пассажиров. Эти компании используют ИИ для анализа состава туристов по национальности, возрасту и т. д. и для прогноза того, сколько и каких продуктов и напитков нужно будет закупить для обеспечения круизов».
Теоретически ИИ способен проанализировать пул предложения перевозки, размещения, экскурсий и, исходя из профиля туриста в соцсетях и его интересов, может составлять tour-on-demand (индивидуальный тур по требованию), продолжил Еремян. Но на практике для обучения такой модели нужен огромный статистический массив исходных данных. «Крупные туристические объекты, обслуживающие десятки и сотни тысяч людей в день, могут накопить такие данные достаточно быстро. Но в России это пока представляется нереализуемым, т. к. туристический рынок раздробленный, а средний размер отеля в стране – 30 номеров. К тому же отели, как правило, не имеют информации о том, чем туристы занимаются за пределами гостиницы, а значит, им неоткуда взять данные для ИИ», – объяснил эксперт.
Сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников считает, что потенциал у ИИ в туризме весьма значительный. Недавние исследования в области больших языковых моделей позволяют сильно улучшить рекомендательные алгоритмы за счет использования более информативных текстовых векторных представлений для описания гостиниц и запросов пользователей, рассуждает он. Кроме того, аспекты интерфейса могут быть усовершенствованы с помощью внедрения диалоговых интерфейсов и общения с ботами, подобными СhatGPT, говорит Свешников.
Существует несколько плагинов для ChatGPT, которые помогают в поиске отелей и планировании путешествий, приводит пример Свешников. «Из собственного опыта могу сказать, что до появления ChatGPT отношение к чат-ботам было весьма скептическим. Они не могли дать исчерпывающих ответов на многие вопросы, не понимали контекст и так далее. Но с появлением огромных моделей с миллиардами параметров ситуация кардинально изменилась, и сейчас стоит ожидать нового взлета в этой сфере. Думаю, что в ближайшем будущем все крупные участники отрасли, так или иначе, начнут применять подобные технологии», – заключил он.