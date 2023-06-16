Объяснена важность искусственного интеллекта для туризма

«Туризм – это очень агрегированный клиентский путь, – рассуждал Чернышенко в своем выступлении. – Представьте себе, что для того, чтобы попасть на “Дягилевские сезоны” в Перми (ежегодный мультижанровый фестиваль. – «Ведомости»), вы должны – если у вас нет своего консьерж-сервиса и у вас не платиновая карта, – взять самостоятельно такси до аэропорта, купить билет на самолет, разместиться в гостинице. Вы своих турагентов бережете, потому что они могут смоделировать за вас этот клиентский путь. И как раз платформенные решения могут сделать этот путь удобным. Генеративный ИИ принесет в туриндустрию дополнительно $300 млрд в глобальном мире. Это очень серьезный кусок пирога, за который надо бороться, и пример эффективной калибровки принятия решений в условиях ограниченного бюджета».