В Минтруде сообщили о выдавливании искусственным интеллектом профессий с рынка

В Минтруде сообщили о выдавливании искусственным интеллектом профессий с рынкаВ ведомстве ожидают, что в будущем роботы смогут в том числе заменить курьеров
Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня заменяет ряд профессий, сообщил на ПМЭФ-2023 министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В самом ведомстве, по его словам, уже отпала необходимость в расчетчиках пенсий, а курьеров начали заменять роботы.
«Искусственный интеллект постепенно выдавливает из отдельных профессий, из отдельных сфер физическое присутствие человека. В качестве примера могу сказать: наш глобальный переход за последние три года к анализу больших данных в сопоставлении информационных систем государства. Мы подошли к тому, что практически сейчас мы можем в автоматическом режиме назначать пенсию. Все, то есть нам расчетчики пенсий при оцифровки всех данных на сегодняшний день не нужны», – сказал Котяков.
При этом повышается спрос на внешний уход, когда «нужно придти домой, помочь человеку принять лекарства, убрать квартиру, провести гигиенические процедуры», добавил он. Освободившиеся кадры министерство направляет на решение этих задач. Однако в ведомстве считают, что роботы в будущем помогут и с этим функционалом. Технологии обеспечат, как минимум, передвижение пожилых и инвалидов. В больших городах уже существует доставка без курьеров, отметил Котяков. Тенденцию развития ИИ с учетом ситуации необходимо закладывать в прогнозы по рынку труда – цифровизация способна перекрыть часть дефицита на рынке труда, считает министр.
Ранее на ПМЭФ председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил для принятия части решений в вопросах государственного управления задействовать искусственный интеллект (ИИ), поскольку эта технология объективна и не берет взятки.
В апреле рекрутинговый сервис «Работа.ру» представил результаты тематического опроса. Согласно им, почти половина опрошенных компаний (47%) считает, что с распространением нейросетей некоторые профессии со временем исчезнут.
В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин призвал массово внедрить технологии искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии. Он уточнил, что ИИ должен применяться и в органах власти – как федеральных, так и региональных. В связи с этим Путин поручил правительству реализовать переход всей системы госвласти к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода.
Ряд российских ведомств ранее либо допускали использование ИИ в работе, либо сообщали, что уже прибегают к помощи этой технологии. В июне прошлого года Минюст отметил, что начал тестировать ИИ при регистрации правовых актов ведомств. В апреле этого года использование ИИ в работе над бюджетом допустили в Минфине. В июне о большом потенциале технологии для финансового рынка также заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.