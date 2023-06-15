В Минтруде сообщили о выдавливании искусственным интеллектом профессий с рынка

«Искусственный интеллект постепенно выдавливает из отдельных профессий, из отдельных сфер физическое присутствие человека. В качестве примера могу сказать: наш глобальный переход за последние три года к анализу больших данных в сопоставлении информационных систем государства. Мы подошли к тому, что практически сейчас мы можем в автоматическом режиме назначать пенсию. Все, то есть нам расчетчики пенсий при оцифровки всех данных на сегодняшний день не нужны», – сказал Котяков.