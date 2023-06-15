Греф предложил разрешить ИИ принимать часть решений в вопросах госуправления

Ряд российских ведомств ранее либо допускали использование ИИ в работе, либо сообщали, что уже прибегают к помощи этой технологии. В июне прошлого года Минюст отметил, что начал тестировать ИИ при регистрации правовых актов ведомств. В апреле этого года использование ИИ в работе над бюджетом допустили в Минфине. В июне о большом потенциале технологии для финансового рынка также заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.