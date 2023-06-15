Греф предложил разрешить ИИ принимать часть решений в вопросах госуправления
Для принятия части решений в вопросах государственного управления можно задействовать искусственный интеллект (ИИ), поскольку эта технология объективна и не берет взятки. Такое заявление сделал председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Лучше всего, особенно в госуправлении, отдать принятие решений системам искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось, <…> это его сильная сторона», – пояснил он (цитата по ТАСС).
По словам Грефа, при принятии управленческих решений есть две составляющие: данные (рациональная часть управления) и поведенческая экономика. И если в первом случае следует привлечь ИИ, то во втором заменить человека будет «достаточно сложно и вряд ли нужно вообще», заявил он.
Греф также поделился своим представлением будущего. По его мнению, люди будут создавать «системы автоматического принятия решений на основе данных» и останутся на местах, где при принятии решений необходимо учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные потребности и свойства человека.
Кроме того, в будущем люди все чаще будут работать в продуктивных сферах, где требуются когнитивные навыки, считает Греф. Это позволит ускорить развитие экономики, науки и социальной сферы, заключил он.
В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин призвал массово внедрить технологии искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии. Он уточнил, что ИИ должен применяться и в органах власти – как федеральных, так и региональных. В связи с этим Путин поручил правительству реализовать переход всей системы госвласти к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода.
Ряд российских ведомств ранее либо допускали использование ИИ в работе, либо сообщали, что уже прибегают к помощи этой технологии. В июне прошлого года Минюст отметил, что начал тестировать ИИ при регистрации правовых актов ведомств. В апреле этого года использование ИИ в работе над бюджетом допустили в Минфине. В июне о большом потенциале технологии для финансового рынка также заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.