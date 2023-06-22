Украина думает прекратить транзит российского газа после 2024 года

Украина думает прекратить транзит российского газа после 2024 годаЭти объемы в Европе будут замещаться СПГ и поставками через «Турецкий поток»
Продление транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 г. маловероятно, Киев «готовит системы к сокращению поставок». Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Я на самом деле не могу представить, как это может быть на двусторонней основе [в условиях идущей российской военной спецоперации на Украине]», – заявил Галущенко. Он считает, что Европа, скорее всего, будет относительно готова к дальнейшему замедлению поставок, поскольку в прошлом ей уже приходилось приспосабливаться к аналогичным сокращениям за счет снижения спроса и поиска альтернативных источников импорта, а также через замену трубопроводного газа морскими поставками сжиженного (СПГ).
В то же время Галущенко допустил, что европейские политики все же могут захотеть пересмотреть договор, как это произошло в 2019 г., когда делегация ЕС выступила посредником в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной.
2 июня замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что возможное решение Киева не продлевать соглашение о транзите газа «нанесет удар» по ЕС, а Украина «выстрелит себе в ногу, потеряв дивиденды от транзита». Так российский дипломат прокомментировал предположение экс-гендиректора австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса о том, что Украина, скорее всего, не намерена продлевать истекающее в 2024 г. соглашение о транзите газа.
В то же время, по словам Галузина, ни тогда, ни сейчас украинская сторона не уведомляла «Газпром» о намерении не продлевать соглашение. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину был подписан в конце 2019 г. после длительных переговоров сторон, в которых участвовали представители Еврокомиссии. В результате контракт был подписан с условиями, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, также стороны должны были отозвать иски, по которым не было принято окончательного решения.
По условиям контракта, объем поставок газа за пять лет должен был составить 225 млрд куб. м. В 2020 г. Россия должна была прокачать через Украину 60 млрд куб. м, а затем – по 40 млрд куб. м в год.
В 2022 г. на фоне начала СВО на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92-99 млн куб. м в сутки в начале мая до 41-43 млн куб. м. Официальных данных по прокачке через Украину за 2022 г. пока нет.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что продолжение транзита российского газа через Украину в текущей ситуации выглядит маловероятным. Прекращение транзита российского газа в ЕС через Украину, несмотря на закономерность такого шага со стороны Киева в условиях продолжающейся СВО, окажет существенное влияние как на экспорт трубопроводного газа из РФ, так и на состояние украинской экономики, считает старший аналитик «Альфа-Банка» Никита Блохин. По мнению эксперта, речь идет по меньшей мере о потере экспортных мощностей в объеме до 15 млрд кубометров в год, вследствие чего Украина лишится соответствующих транзитных платежей, осуществляемых «Газпромом» в адрес «Нафтогаза Украины». Так российская экспортная монополия лишится значимого направления сбыта российского газа в ЕС, а украинский бюджет – одной из ключевых статей дохода, отмечает эксперт.
С другой стороны, налицо общая тенденция на отказ европейских потребителей от российского газа, что рано или поздно привело бы к дальнейшему снижению объемов прокачки на данном направлении, рассуждает Блохин. При этом Россия по-прежнему сможет снабжать ключевых потребителей российского трубопроводного газа, таких как Венгрия и Сербия, за счет экспортных мощностей «Турецкого Потока», отмечает он. Этот маршрут, по словам Блохина, сможет обеспечить юг Евросоюза дополнительными поставками, так как годом ранее там завершилось строительство соответствующих интерконнекторов (связок между магистральными трубопроводами).
По мнению Кауфмана, на горизонте 1,5 года рост предложения на рынке СПГ позволит даже странам Центральной Европы заместить российский газ с помощью поставок через другие европейские страны с выходом к морю. Прокачку газа через Турцию также можно увеличить, отмечает аналитик, но он не уверен, что страны ЕС согласятся импортировать российский газ.