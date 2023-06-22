Украина думает прекратить транзит российского газа после 2024 года

В 2022 г. на фоне начала СВО на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92-99 млн куб. м в сутки в начале мая до 41-43 млн куб. м. Официальных данных по прокачке через Украину за 2022 г. пока нет.