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Палладий подешевел до минимума за четыре года

Эксперты допускают дальнейшее снижение цен из-за влияния макроэкономики
Василий Милькин
Ilya Naymushin / Reuters

Цена на палладий в мире снизилась 23 июня до минимума с января 2019 г. – $1269 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex. Ценовой минимум в ходе торгов в пятницу был зафиксирован в 17.35 мск. Котировка драгметалла упала на 8,7% к уровню начала месяца и на 29% с начала января 2023 г. Позднее в ходе торгов 23 июня стоимость сентябрьского фьючерса скорректировалась до $1274 за унцию.

Палладий дешевеет с октября 2022 г., когда цена достигла $2317,5 за унцию. Исторический максимум был зафиксирован в начале марта прошлого года – $3440,8 за унцию. Тогда на рынке были опасения в отношении перебоев с поставками металла из России после начала СВО. К июню 2022 г. палладий подешевел до $1778,8, затем с июня по октябрь цена несколько скорректировалась вверх.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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