Палладий подешевел до минимума за четыре года

Палладий дешевеет с октября 2022 г., когда цена достигла $2317,5 за унцию. Исторический максимум был зафиксирован в начале марта прошлого года – $3440,8 за унцию. Тогда на рынке были опасения в отношении перебоев с поставками металла из России после начала СВО. К июню 2022 г. палладий подешевел до $1778,8, затем с июня по октябрь цена несколько скорректировалась вверх.