Палладий подешевел до минимума за четыре года

Палладий подешевел до минимума за четыре годаЭксперты допускают дальнейшее снижение цен из-за влияния макроэкономики
Цена на палладий в мире снизилась 23 июня до минимума с января 2019 г. – $1269 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex. Ценовой минимум в ходе торгов в пятницу был зафиксирован в 17.35 мск. Котировка драгметалла упала на 8,7% к уровню начала месяца и на 29% с начала января 2023 г. Позднее в ходе торгов 23 июня стоимость сентябрьского фьючерса скорректировалась до $1274 за унцию.
Палладий дешевеет с октября 2022 г., когда цена достигла $2317,5 за унцию. Исторический максимум был зафиксирован в начале марта прошлого года – $3440,8 за унцию. Тогда на рынке были опасения в отношении перебоев с поставками металла из России после начала СВО. К июню 2022 г. палладий подешевел до $1778,8, затем с июня по октябрь цена несколько скорректировалась вверх.