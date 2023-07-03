Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба кабинета министров по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов. «Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», – говорится в сообщении. Кроме того, Минэнерго совместно с ФАС должны будут принять меры, чтобы не допустить серого экспорта нефтепродуктов, и по итогам этой работы подготовить доклад в правительство.