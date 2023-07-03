Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов

Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктовДля стабилизации цен более эффективно наращивать продажи на бирже, считают аналитики
Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба кабинета министров по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов. «Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», – говорится в сообщении. Кроме того, Минэнерго совместно с ФАС должны будут принять меры, чтобы не допустить серого экспорта нефтепродуктов, и по итогам этой работы подготовить доклад в правительство.
По данным Международного энергетического агентства, Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 50 000 барр./сутки по сравнению с мартом и довела показатель суточных поставок до 8,3 млн барр. – максимального значения с начала СВО на Украине.
Новак также поддержал предложение ФАС об увеличении обязательного минимального объема продаж бензина на товарной бирже СПбМТСБ до 13%. Сейчас обязательный норматив составляет 12% от общего объема производства для бензина и 8,5% – для дизтоплива. В мае антимонопольная служба предлагала повысить его до 15 и 10,5% соответственно. В июне ФАС призывала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев они снизились на 7,9%.
Стоимость бензина Аи-92 на бирже 22 июня в очередной раз обновила исторический максимум в 58 548 руб./т. Цена наиболее популярного Аи-95 достигла нового потолка 15 июня, котировки приблизились к отметке в 67 390 руб./т. Сейчас оптовые цены бензина перешли к снижению, но сокращение в сравнении с пиковыми значениями пока минимально. На 30 июня Аи-92 торговался по 57 785 руб./т, Аи-95 – по 64 812 руб./т. Оптовые цены на дизтопливо с начала июня практически не изменились.
Рост стоимости бензина в оптовом звене начал понемногу отражаться и на рознице. На это отреагировали регуляторы. Руководитель ФАС Максим Шаскольский 24 мая заявил, что ведомство готово поддержать ограничение поставок бензина на экспорт, но такая инициатива должна исходить от Минэнерго.
Министр энергетики Николай Шульгинов в тот же день подтвердил, что Минэнерго готово «в случае необходимости» выйти с таким предложением. О том, что Минэнерго на одном из совещаний с участием нефтяников уже рекомендовало для стабилизации ситуации на топливном рынке приостановить поставки за рубеж бензина и увеличить обязательный минимум по продаже бензина на СПбМТСБ, также сообщал источник «Ведомостей».
Эксперты тогда связывали рост цен на бензин в опте с началом сезона ремонтов на НПЗ, отпусков (что вызывает рост спроса на моторное топливо) и планами правительства по снижению с 1 сентября выплат нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма.
При этом, как писали «Ведомости», к концу июня наметился устойчивый тренд на снижение биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ, смесь пропана и бутана) на фоне окончания сезона ремонта на нефтеперерабатывающих предприятиях (см. номер от 28 июня).
По данным Росстата, за неделю с 20 по 26 июня рост цен на бензин зафиксирован в 74 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской республике и Костромской области – на 1,5%, республиках Алтай и Татарстан, Рязанской области – на 1,4%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%.
Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов считает повышение нормативов продажи на бирже эффективной мерой снижения цен. Но оно, по мнению эксперта, должно быть более существенным, вплоть до 25%: «Увеличение с 12 до 13% скорее будет иметь чисто психологический эффект».
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что повышение биржевых нормативов для стабилизации оптовых цен в первую очередь нужно независимым сетям АЗС, не принадлежащим нефтекомпаниям. Именно им тяжело удерживать цены в рознице при резком росте в опте, что создает риски для экономики такого бизнеса. По количеству АЗС в стране доминируют именно независимые сети, отмечает Юшков, хотя объемы продаж больше у заправок нефтекомпаний. При этом Шульгинов в мае говорил, что валовая маржа АЗС «сохраняется на высоком уровне».
«Было бы нелишним также установить и внутреннее распределение квоты для различных марок бензина. Сегодня на 92-й бензин приходится две трети оптовых продаж, а на 95-й – лишь одна треть. В то же время спрос на них примерно одинаковый, а в ряде регионов больше на 95-й», – считает Андрианов.
При этом введение ограничений (квотирования) объема экспорта нефтепродуктов эксперт считает «несвоевременной мерой». Андрианов указывает на то, что из-за санкций российские компании сейчас и так вынуждены перестраивать свои логистические цепочки на внешних рынках, искать новых потребителей взамен европейских.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев