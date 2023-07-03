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Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов

Для стабилизации цен более эффективно наращивать продажи на бирже, считают аналитики
Дарья Савенкова
Заместитель председателя правительства Александр Новак / Максим Стулов / Ведомости

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Об этом сообщила 30 июня пресс-служба кабинета министров по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов. «Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», – говорится в сообщении. Кроме того, Минэнерго совместно с ФАС должны будут принять меры, чтобы не допустить серого экспорта нефтепродуктов, и по итогам этой работы подготовить доклад в правительство.

По данным Международного энергетического агентства, Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 50 000 барр./сутки по сравнению с мартом и довела показатель суточных поставок до 8,3 млн барр. – максимального значения с начала СВО на Украине.

Новак также поддержал предложение ФАС об увеличении обязательного минимального объема продаж бензина на товарной бирже СПбМТСБ до 13%. Сейчас обязательный норматив составляет 12% от общего объема производства для бензина и 8,5% – для дизтоплива. В мае антимонопольная служба предлагала повысить его до 15 и 10,5% соответственно. В июне ФАС призывала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев они снизились на 7,9%.

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Стоимость бензина Аи-92 на бирже 22 июня в очередной раз обновила исторический максимум в 58 548 руб./т. Цена наиболее популярного Аи-95 достигла нового потолка 15 июня, котировки приблизились к отметке в 67 390 руб./т. Сейчас оптовые цены бензина перешли к снижению, но сокращение в сравнении с пиковыми значениями пока минимально. На 30 июня Аи-92 торговался по 57 785 руб./т, Аи-95 – по 64 812 руб./т. Оптовые цены на дизтопливо с начала июня практически не изменились.

Рост стоимости бензина в оптовом звене начал понемногу отражаться и на рознице. На это отреагировали регуляторы. Руководитель ФАС Максим Шаскольский 24 мая заявил, что ведомство готово поддержать ограничение поставок бензина на экспорт, но такая инициатива должна исходить от Минэнерго.

Министр энергетики Николай Шульгинов в тот же день подтвердил, что Минэнерго готово «в случае необходимости» выйти с таким предложением. О том, что Минэнерго на одном из совещаний с участием нефтяников уже рекомендовало для стабилизации ситуации на топливном рынке приостановить поставки за рубеж бензина и увеличить обязательный минимум по продаже бензина на СПбМТСБ, также сообщал источник «Ведомостей».

Эксперты тогда связывали рост цен на бензин в опте с началом сезона ремонтов на НПЗ, отпусков (что вызывает рост спроса на моторное топливо) и планами правительства по снижению с 1 сентября выплат нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма.

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При этом, как писали «Ведомости», к концу июня наметился устойчивый тренд на снижение биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ, смесь пропана и бутана) на фоне окончания сезона ремонта на нефтеперерабатывающих предприятиях (см. номер от 28 июня).

По данным Росстата, за неделю с 20 по 26 июня рост цен на бензин зафиксирован в 74 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской республике и Костромской области – на 1,5%, республиках Алтай и Татарстан, Рязанской области – на 1,4%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%.

Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов считает повышение нормативов продажи на бирже эффективной мерой снижения цен. Но оно, по мнению эксперта, должно быть более существенным, вплоть до 25%: «Увеличение с 12 до 13% скорее будет иметь чисто психологический эффект».

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что повышение биржевых нормативов для стабилизации оптовых цен в первую очередь нужно независимым сетям АЗС, не принадлежащим нефтекомпаниям. Именно им тяжело удерживать цены в рознице при резком росте в опте, что создает риски для экономики такого бизнеса. По количеству АЗС в стране доминируют именно независимые сети, отмечает Юшков, хотя объемы продаж больше у заправок нефтекомпаний. При этом Шульгинов в мае говорил, что валовая маржа АЗС «сохраняется на высоком уровне».

«Было бы нелишним также установить и внутреннее распределение квоты для различных марок бензина. Сегодня на 92-й бензин приходится две трети оптовых продаж, а на 95-й – лишь одна треть. В то же время спрос на них примерно одинаковый, а в ряде регионов больше на 95-й», – считает Андрианов.

При этом введение ограничений (квотирования) объема экспорта нефтепродуктов эксперт считает «несвоевременной мерой». Андрианов указывает на то, что из-за санкций российские компании сейчас и так вынуждены перестраивать свои логистические цепочки на внешних рынках, искать новых потребителей взамен европейских.

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании.

В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев

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