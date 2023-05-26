Переработка нефти в России продолжает расти

При этом российские НПЗ в прошлом месяце снизили объемы переработки к уровню марта 2023 г. на 5,3%. Среднесуточное снижение (с учетом того что в марте на один день больше) составило всего 2,2%: объем переработки в апреле – 769 400 т/сутки, в марте – 786 500 т/сутки. Отрицательная динамика также связана с началом сезона плановых ремонтных работ на НПЗ. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в конце апреля ремонтные работы были запланированы на Ачинском, Тюменском (Антипинском), Хабаровском и Яйском НПЗ («Ведомости» писали об этом 21 апреля).