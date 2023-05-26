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Переработка нефти в России продолжает расти

Эксперты отмечают «неожиданно высокую» устойчивость экспорта нефтепродуктов к санкциям
Василий Милькин Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем переработки нефти в России в апреле 2023 г. увеличился на 13,3% к уровню апреля прошлого года и достиг 23,08 млн т. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго.

При этом российские НПЗ в прошлом месяце снизили объемы переработки к уровню марта 2023 г. на 5,3%. Среднесуточное снижение (с учетом того что в марте на один день больше) составило всего 2,2%: объем переработки в апреле – 769 400 т/сутки, в марте – 786 500 т/сутки. Отрицательная динамика также связана с началом сезона плановых ремонтных работ на НПЗ. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в конце апреля ремонтные работы были запланированы на Ачинском, Тюменском (Антипинском), Хабаровском и Яйском НПЗ («Ведомости» писали об этом 21 апреля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных