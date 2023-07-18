Управлять активами «Балтики» будет владелец «БТК групп» Таймураз Боллоев

«Балтика» была основана в 1990 г. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», «Жигулевское», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, S&R’s Garage и проч. По итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,96% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Владелец «Балтики» – Carlsberg Group – в марте 2022 г. заявила о намерениях уйти с российского рынка. В июне этого года она подписала соглашение о продаже российского бизнеса, покупатель не раскрывался. В июле стало известно о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества. Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.