Управлять активами «Балтики» будет владелец «БТК групп» Таймураз Боллоев

Управлять активами «Балтики» будет владелец «БТК групп» Таймураз БоллоевДо этого акции компании были переданы в управление Росимущества
Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев, следует из распоряжения Росимущества, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель компании эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев отказался.
Боллоев руководил «Балтикой» с 1991 по 2004 г. (первую продукцию петербургский завод выпустил в 1990 г.). Причины его ухода из компании не сообщались. В 2005 г. он стал председателем совета директоров «БТК групп», которая специализируется на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса, госструктур и армии. В 2012 г., когда компания стала единственным поставщиком вещевого имущества для армии, он был назначен ее президентом.
Представители отрасли восприняли возвращение Боллоева позитивно. Директор по производству компании «Красный пивовар» Елена Тюкина считает, что он сделал очень много для отрасли, прошел путь от слесаря на Комбинате имени Степана Разина до руководителя ведущего предприятия, пользуется огромным уважением. В Ассоциации производителей пива отказались комментировать действия отдельных компаний – членов организации.
Боллоев руководил «Балтикой» до того, как крупный пакет в ней перешел датской Carlsberg, и качество пива при нем было выше, отмечает независимый эксперт Алексей Небольсин. Он считает его назначение позитивным шагом для российского пивоваренного бизнеса, так как бизнесмен вряд ли будет поддерживать политику транснациональных компаний в ущерб российским производителям.
«Балтика» была основана в 1990 г. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», «Жигулевское», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, S&R’s Garage и проч. По итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,96% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Владелец «Балтики» – Carlsberg Group – в марте 2022 г. заявила о намерениях уйти с российского рынка. В июне этого года она подписала соглашение о продаже российского бизнеса, покупатель не раскрывался. В июле стало известно о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества. Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.