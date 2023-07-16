«Балтика» и российская «дочка» Danone переходят во временное управление государства

«Балтика» и «Данон Россия» не первые компании с зарубежными собственниками, которые были переданы во временное управление государства. В апреле этого года российский президент ввел аналогичные меры в отношении энергетических компаний. И если активы последних имели для ряда регионов России критическое значение с точки зрения генерации энергии, то в отношении «Балтики» и «Данон России» этого сказать нельзя, отмечает Федюкин. По его словам, все это означает, что риски применения порядка передачи долей и имущества зарубежных холдингов во временное управление России возникают у широкого круга компаний.