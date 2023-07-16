«Балтика» и российская «дочка» Danone переходят во временное управление государства

«Балтика» и российская «дочка» Danone переходят во временное управление государстваЭто может помешать осуществлению сделок по продаже этих компаний имеющимся претендентам
Росимущество получит во временное управление акции российской «дочки» холдинга Danone и пивоваренной компании «Балтика». Соответствующий указ 16 июля подписал Владимир Путин. Сам документ опубликован на портале правовых актов. Из него следует, что под управление государства переходят ценные бумаги в «Балтике», принадлежащие структурам датского холдинга Carlsberg Group, а также акции АО «Данон Россия», находящиеся в собственности Produits Laitiers Frais Est Europe и фирмы «Данон трейд». Запрос в Росимущество остался без ответа. Представитель российского офиса Danone от комментариев отказался. В «Балтике» перенаправили вопросы «Ведомостей» в Carlsberg. Там на запрос не ответили.
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что данную меру нельзя назвать «прямой национализацией» активов зарубежных компаний, но она может существенно повлиять на их возможности по управлению бизнесом в России и, в частности, привести к срыву сделок с уже имеющимися потенциальными покупателями. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что технически акционеры остаются собственниками долей и имущества своих российских фирм, но внешний управляющий получает все рычаги для принятия решений, влияющих на ведение хозяйственной деятельности в них.
«Проще говоря, управляющий ведет себя так, как если бы он был акционером/собственником, включая участие в общем собрании акционеров и голосование, но он не имеет права продать, передать, подарить или иным способом распорядиться переданным ему имуществом и долей в уставном капитале», – объясняет он.
«Балтика» выпускает пиво под брендами «Жигулевское», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, S&R’s Garage и проч. По итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,96% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Владелец «Балтики» – Carlsberg Group в марте 2022 г. заявила о намерениях уйти с российского рынка. В июне этого года она подписала соглашение о продаже российского бизнеса, покупатель не раскрывался.
Danone, выпускающий в России молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Тёма» и проч., еще в октябре прошлого года передал свой российский бизнес в управление местным топ-менеджерам. До этого холдинг приостановил все инвестиции в страну. Компания также заявляла о планах продажи своих активов, но о конкретных переговорах с кем-либо не сообщалось. В 2022 г. выручка российской «дочки» Danone увеличилась на 9,14% до 93 млрд руб., чистая прибыль компании по итогам года составила 5,5 млрд руб.
«Балтика» и «Данон Россия» не первые компании с зарубежными собственниками, которые были переданы во временное управление государства. В апреле этого года российский президент ввел аналогичные меры в отношении энергетических компаний. И если активы последних имели для ряда регионов России критическое значение с точки зрения генерации энергии, то в отношении «Балтики» и «Данон России» этого сказать нельзя, отмечает Федюкин. По его словам, все это означает, что риски применения порядка передачи долей и имущества зарубежных холдингов во временное управление России возникают у широкого круга компаний.
На 9,14%
до 93 млрд руб. увеличилась в 2022 г. выручка российской «дочки» Danone, чистая прибыль компании по итогам года составила 5,5 млрд руб.
Это однозначный сигнал зарубежным компаниям, которые теперь должны выбирать между тем, чтобы остаться в России или лишиться здесь собственности, пусть даже временно, говорит управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный.
Теоретически включение «Балтики» и «Данон России» в список компаний, акции которых переходят во временное управление Росимущества, можно оспорить, отмечает Федюкин.
Но судебная практика, сформированная на сегодняшний день, содержит всего один случай, когда было вынесено положительное решение в пользу истца, – и было это еще в 1990-х гг. С ним согласен и управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин, который напоминает, что ни одному заинтересованному лицу оспорить такое решение не удалось.