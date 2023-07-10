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Бизнес

Danone переименовала в России «Активиа» в «Актибио»

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Компания Danone переименовала в России продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа», в «Актибио». Об этом сообщает пресс-служба производителя. 

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда “Активиа” под новым названием “АктиБио” на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе подчеркнули, что продукция под новым брендом будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же предприятиях. Как пояснили в Danone, локализация названия нужна для возобновления инвестиций в российскую компанию.

В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, но прекращает остальные связи со страной. 

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В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров. В начале февраля 2023 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа.

В апреле «Известия» писали, что после продажи бизнеса в России Danone намерена отказаться от части своих глобальных брендов в России, включая Activia. В «Danone Россия» тогда подтвердили, что изучают разные «возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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