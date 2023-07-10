Danone переименовала в России «Активиа» в «Актибио»

В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров. В начале февраля 2023 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа.