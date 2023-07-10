Danone переименовала в России «Активиа» в «Актибио»
Компания Danone переименовала в России продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа», в «Актибио». Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда “Активиа” под новым названием “АктиБио” на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продукция под новым брендом будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же предприятиях. Как пояснили в Danone, локализация названия нужна для возобновления инвестиций в российскую компанию.
В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, но прекращает остальные связи со страной.
В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров. В начале февраля 2023 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа.
В апреле «Известия» писали, что после продажи бизнеса в России Danone намерена отказаться от части своих глобальных брендов в России, включая Activia. В «Danone Россия» тогда подтвердили, что изучают разные «возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».