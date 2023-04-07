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Бизнес

«Известия»: Danone может отказаться от некоторых брендов в России

Ведомости

Французская компания Danone планирует после продажи российского бизнеса отказаться от части своих глобальных брендов в России, в том числе от Alpro, Activia, Actimel и сам Danone. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники. 

В «Danone Россия» подтвердили, что изучают разные «возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка». В частности, ранее в социальных сетях появилась информация, что вместо основных марок Danone может использовать название «Простоквашино». Уже сейчас под этим брендом выпускаются творожки, йогурты и другие десерты. 

По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, существует вариант, при котором Danone не станет возражать, если компания в России будет использовать созвучные глобальным брендам названия, например, «АктивиЯ» вместо «АктивиА».

В начале марта 2022 г. Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, но прекращает остальные связи со страной.

В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров.

В начале февраля «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа. По информации издания, интерес к активам проявили несколько неназванных инвестиционных фондов. В самой компании не стали комментировать эту тему.

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Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др. В группу Danone Россия входят 19 заводов, на которых занято более 100 000 сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных