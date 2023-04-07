«Известия»: Danone может отказаться от некоторых брендов в России
Французская компания Danone планирует после продажи российского бизнеса отказаться от части своих глобальных брендов в России, в том числе от Alpro, Activia, Actimel и сам Danone. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
В «Danone Россия» подтвердили, что изучают разные «возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка». В частности, ранее в социальных сетях появилась информация, что вместо основных марок Danone может использовать название «Простоквашино». Уже сейчас под этим брендом выпускаются творожки, йогурты и другие десерты.
По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, существует вариант, при котором Danone не станет возражать, если компания в России будет использовать созвучные глобальным брендам названия, например, «АктивиЯ» вместо «АктивиА».
В начале марта 2022 г. Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, но прекращает остальные связи со страной.
В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров.
В начале февраля «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа. По информации издания, интерес к активам проявили несколько неназванных инвестиционных фондов. В самой компании не стали комментировать эту тему.
Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др. В группу Danone Россия входят 19 заводов, на которых занято более 100 000 сотрудников.