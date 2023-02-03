«Коммерсантъ»: Danone может продать часть активов в России
Французская компания Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа, пишет «Коммерсантъ».
По информации источников издания, знакомых с обсуждением продажи, Danone хочет сохранить место в совете директоров российской компании после сделки, инвесторам предложено 75% активов. Речь при этом идет лишь о российских марках компании, например, «Простоквашино» и «Растишке».
Как рассказал управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, включение в сделку опциона обратного выкупа может серьезно ограничить круг потенциальных покупателей, по данным издания, интерес к активам проявили несколько неназванных инвестиционных фондов. В самой компании не стали комментировать эту тему.
Danone объявила о планах отказаться от бизнеса в России в середине октября. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров.
В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не коснется производства и распространения продуктов питания, отметили тогда в Danone. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, однако прекращает остальные связи со страной.
Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др. В группу Danone Россия входят 19 заводов, на которых занято более 100 000 сотрудников.