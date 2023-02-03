«Коммерсантъ»: Danone может продать часть активов в России

Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др. В группу Danone Россия входят 19 заводов, на которых занято более 100 000 сотрудников.