Danone объявила о планах отказаться от бизнеса в России

Danone объявила о планах отказаться от бизнеса в РоссииКонтроль над производством передадут новому собственнику
Французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику, говорится в сообщении компании.
«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что Danone выпустила данное заявление, поскольку является публичной компанией, а потому должна предупреждать инвесторов о всех своих действиях.
«В данный момент нет понятного механизма, как будет реализовано данное намерение — через механизм передачи менеджменту или поиска стратегического инвестора — и когда это может быть сделано», – пояснил он.
На потребителях в России данное заявление никак не скажется, добавил Белов: все предприятия работают, а поставки продукции продолжаются.
Генеральный директор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров считает, что компания скорее всего пойдет по пути передачи контроля ломальному менеджменту, который может провести соответствующие процедуры с подготовкой продажи стратегическому инвестору либо к передаче пакета портфельным инвесторам, т.к. бизнес очень большой и диверсифицированный, компания занимает большую долю рынка и к активам есть интерес. Такой формат ухода с российского рынка позволит Danone дистанцироваться от взаимодействия с покупателями бизнеса, отмечает Бурмистров.
В апреле СМИ сообщили о возможном уходе Danone из России после событий в украинской Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. В самой компании тогда данные об уходе опровергли. В конце апреля Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro.
В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не коснется производства и распространения продуктов питания, отметили в Danone. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, однако прекращает остальные связи со страной.
Международные бренды компании Danone через какое-то время через какое-то время могут исчезнуть с российского рынка, как это произошло с брендами PepsiCo, CocaCola, считает Бурмистров. Но он указывает, что компания после смены акционера сможет сохранить рекламную и маркетинговую активность, что позволит эффективно перезапустить какие-то ключевые линейки продукции под локальными брендами, которые у компании также есть.
Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.В группу Danone Россия входят 19 заводов, на которых занято более 100 тысяч сотрудников. Они производят в основном молочную и кисломолочную продукцию, а также детское питание и растительные аналоги молока.
На конец 2021 г., согласно отчетности компании, стоимость чистых активов АО «Данон Россия» оценивалась в 16 млрд руб. Выручка в прошлом году составила 85,1 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млрд рублей, по данным системы «СПАРК-Интерфакс».
В конце июля американский производитель питания Kraft Heinz выставил на продажу свой российский бизнес по производству детских каш, пюре и другого детского питания, сообщил «Коммерсантъ». Компания, как утверждалось, ищет покупателей на предприятие «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 000 т сухих, жидких каш и пюре в год. Также на продажу выставлены бренды «Умница» и «Сами с усами».
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