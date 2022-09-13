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В России фиксируется дефицит сырья и рост цен на товары для вегетарианцев

Серьезный вклад в это внес резкий рост расходов на логистику
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Основная причина роста цен на перевозки контейнеров с Дальнего Востока – повышенный спрос и отсутствие конкуренции / Андрей Гордеев / Ведомости

Вынужденная переориентация логистических цепочек на восток и рост цен на железнодорожные контейнерные перевозки по России привели к увеличению стоимости сырья для вегетарианских товаров. Это следует из сентябрьского обзора грузового перевозчика ПЭК (есть у «Ведомостей»). Выводы основаны на данных Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), компаний «Волко молко», «Гринвайз», «Не мясо» и автоперевозчика Dentro, пояснил «Ведомостям» представитель ПЭК.

Согласно обзору, в августе 2021 г. цена перевозки стандартного 40-футового контейнера (FEU) из портов Владивостока в Москву составляла 153 000 руб., в августе этого года – 235 000 руб. Рост более чем на 70% подтвердили «Ведомостям» и в других логистических и транспортных компаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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