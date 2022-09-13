В России фиксируется дефицит сырья и рост цен на товары для вегетарианцев

Согласно обзору, в августе 2021 г. цена перевозки стандартного 40-футового контейнера (FEU) из портов Владивостока в Москву составляла 153 000 руб., в августе этого года – 235 000 руб. Рост более чем на 70% подтвердили «Ведомостям» и в других логистических и транспортных компаниях.