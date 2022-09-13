В России фиксируется дефицит сырья и рост цен на товары для вегетарианцев

В России фиксируется дефицит сырья и рост цен на товары для вегетарианцевСерьезный вклад в это внес резкий рост расходов на логистику
Вынужденная переориентация логистических цепочек на восток и рост цен на железнодорожные контейнерные перевозки по России привели к увеличению стоимости сырья для вегетарианских товаров. Это следует из сентябрьского обзора грузового перевозчика ПЭК (есть у «Ведомостей»). Выводы основаны на данных Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), компаний «Волко молко», «Гринвайз», «Не мясо» и автоперевозчика Dentro, пояснил «Ведомостям» представитель ПЭК.
Согласно обзору, в августе 2021 г. цена перевозки стандартного 40-футового контейнера (FEU) из портов Владивостока в Москву составляла 153 000 руб., в августе этого года – 235 000 руб. Рост более чем на 70% подтвердили «Ведомостям» и в других логистических и транспортных компаниях.