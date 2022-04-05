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Бизнес

Danone опровергла информацию об уходе из России

Ведомости

Французский производитель продуктов питания Danone опроверг информацию об изучении возможности ухода с российского рынка, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее о таких планах сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — сообщили в компании.

В Danone подчеркнули, что приоритеты компании сейчас — это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. В компании призвали доверять заявлениям о ее уходе из России, если об этом объявит сама Danone.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник, что компания рассматривает вариант ухода с российского рынка, но решение пока не принято. По словам собеседника издания, обсуждение связано с событиями в украинской Буче. Западные страны обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой.

В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не коснется производства и распространения продуктов питания, отметили в Danone. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, однако прекращает остальные связи со страной. 

Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных