Danone опровергла информацию об уходе из России

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник, что компания рассматривает вариант ухода с российского рынка, но решение пока не принято. По словам собеседника издания, обсуждение связано с событиями в украинской Буче. Западные страны обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой.