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Reuters: Danone рассматривает уход из России

Ведомости

Французская компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, изучает возможность ухода с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, решение пока еще не принято. Обсуждения связаны с сообщениями об убийстве мирных жителей в украинской Буче в ходе российской военной операции. Западные страны обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой.

В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда отмечалось, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. Кроме того, компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине.

23 марта компания сообщила, что продолжит производство молочных продуктов и детского питания на территории России, однако прекратила все другие связи со страной.

Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами — Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных