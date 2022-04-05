Reuters: Danone рассматривает уход из России
Французская компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, изучает возможность ухода с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, решение пока еще не принято. Обсуждения связаны с сообщениями об убийстве мирных жителей в украинской Буче в ходе российской военной операции. Западные страны обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой.
В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда отмечалось, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. Кроме того, компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине.
23 марта компания сообщила, что продолжит производство молочных продуктов и детского питания на территории России, однако прекратила все другие связи со страной.
Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами — Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.