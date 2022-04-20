Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro
Французский производитель продуктов питания Danone сообщил о прекращении импорта в Россию питьевой воды Evian и растительных напитков Alpro, говорится в сообщении компании. Ранее Danone переориентировался на производство в России основных молочных продуктов, детского и медицинского питания.
«Danone решила существенно адаптировать свою деятельность в России, путем переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и медицинское питание, а также решила прекратить весь импорт продуктов Еvian и Alpro», — говорится в сообщении.
Также компания прекратила новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов. Danone отказалась получать дивиденды и прибыль с российского рынка и решила жертвовать ее организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.
В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не затронуло производство и распространения продуктов питания. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, однако прекращает остальные связи со страной.
В начале апреля Reuters сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Danone рассматривает возможности уйти с российского рынка, однако компания опровергла эту информацию. В Danone подчеркнули, что приоритеты компании сейчас — это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. В компании призвали доверять заявлениям о ее уходе из России, если об этом объявит сама Danone.
Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.