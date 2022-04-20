Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro

В начале апреля Reuters сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Danone рассматривает возможности уйти с российского рынка, однако компания опровергла эту информацию. В Danone подчеркнули, что приоритеты компании сейчас — это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. В компании призвали доверять заявлениям о ее уходе из России, если об этом объявит сама Danone.