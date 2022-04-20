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Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro

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Французский производитель продуктов питания Danone сообщил о прекращении импорта в Россию питьевой воды Evian и растительных напитков Alpro, говорится в сообщении компании. Ранее Danone переориентировался на производство в России основных молочных продуктов, детского и медицинского питания.

«Danone решила существенно адаптировать свою деятельность в России, путем переориентации своего портфеля на основные молочные продукты, детское и медицинское питание, а также решила прекратить весь импорт продуктов Еvian и Alpro», — говорится в сообщении.

Также компания прекратила новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов. Danone отказалась получать дивиденды и прибыль с российского рынка и решила жертвовать ее организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.

В начале марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Решение не затронуло производство и распространения продуктов питания. Также компания пожертвовала 500 000 евро Международному Красному Кресту на гуманитарную помощь Украине. 23 марта Danone сообщила, что продолжит производить в России молочные продукты и детское питание, однако прекращает остальные связи со страной.

В начале апреля Reuters сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Danone рассматривает возможности уйти с российского рынка, однако компания опровергла эту информацию. В Danone подчеркнули, что приоритеты компании сейчас — это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. В компании призвали доверять заявлениям о ее уходе из России, если об этом объявит сама Danone.

Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания работает более чем в 140 странах мира, в РФ — с 1992 г. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных