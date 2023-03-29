Резко подешевевшее молоко может спровоцировать спад его производства

Резко подешевевшее молоко может спровоцировать спад его производстваПоставщики обвиняют переработчиков и обратились с жалобой на них в ФАС
О том, что стоимость сырого молока в опте резко снизилась в марте этого года, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех компаний-производителей. Один из них говорит, что цены на сырье по сравнению с декабрем – январем упали на 5–6 руб. Другой уточняет, что с начала года сырое молоко подешевело на 15% до 32–33 руб. за 1 кг. По его словам, это нездоровая ситуация для рынка. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтверждает, что сейчас прослеживается тенденция на снижение цен на сырое молоко, но конкретных цифр он не назвал.
По данным февральского обзора молочного рынка Союзмолока, в январе сырое молоко стоило 34,7 руб. за 1 кг. Похожая цифра была и у Росстата – 34 680 руб. за 1 т. Но уже в начале февраля цена на этот продукт начала снижаться – на 0,2% до 34 602 руб. за 1 т.