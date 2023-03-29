Резко подешевевшее молоко может спровоцировать спад его производства

О том, что стоимость сырого молока в опте резко снизилась в марте этого года, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех компаний-производителей. Один из них говорит, что цены на сырье по сравнению с декабрем – январем упали на 5–6 руб. Другой уточняет, что с начала года сырое молоко подешевело на 15% до 32–33 руб. за 1 кг. По его словам, это нездоровая ситуация для рынка. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтверждает, что сейчас прослеживается тенденция на снижение цен на сырое молоко, но конкретных цифр он не назвал.