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Резко подешевевшее молоко может спровоцировать спад его производства

Поставщики обвиняют переработчиков и обратились с жалобой на них в ФАС
Алексей Полухин
Денис Гришкин / Ведомости

О том, что стоимость сырого молока в опте резко снизилась в марте этого года, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех компаний-производителей. Один из них говорит, что цены на сырье по сравнению с декабрем – январем упали на 5–6 руб. Другой уточняет, что с начала года сырое молоко подешевело на 15% до 32–33 руб. за 1 кг. По его словам, это нездоровая ситуация для рынка. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтверждает, что сейчас прослеживается тенденция на снижение цен на сырое молоко, но конкретных цифр он не назвал.

По данным февральского обзора молочного рынка Союзмолока, в январе сырое молоко стоило 34,7 руб. за 1 кг. Похожая цифра была и у Росстата – 34 680 руб. за 1 т. Но уже в начале февраля цена на этот продукт начала снижаться – на 0,2% до 34 602 руб. за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных