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ФАС проверит ценообразование на молочную продукцию

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям молочной продукции и ритейлерам запросы о предоставлении информации для дальнейшего анализа ценообразования на молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации. На основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования», – сказано в сообщении. 

В ФАС напомнили о недопустимости создания искусственного дефицита продуктов на рынке, а также о необходимости вести себя добросовестно. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, предупредили в ведомстве. 

В начале июня ​​депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам направили в ФАС письмо с просьбой проверить торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию. В письме сказано, что ценовая политика магазинов может препятствовать росту потребления молочных продуктов и спросу. В частности, по итогам 2022 г. прирост запасов составил около 38%. 

13 июня вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания учащихся начальной школы. По ее словам, с помощью этой меры можно увеличить потребление молочных продуктов среди детей, которым в этом возрасте это необходимо и помочь производителям. Абрамченко отметила, что крупные и средние предприятия, которые работают по долгосрочным контрактам, чувствуют себя более уверенно по сравнению с малым бизнесом и личными подсобными хозяйствами, которые передают молоко сборщикам. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных