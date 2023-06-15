ФАС проверит ценообразование на молочную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям молочной продукции и ритейлерам запросы о предоставлении информации для дальнейшего анализа ценообразования на молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации. На основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования», – сказано в сообщении.
В ФАС напомнили о недопустимости создания искусственного дефицита продуктов на рынке, а также о необходимости вести себя добросовестно. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, предупредили в ведомстве.
В начале июня депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам направили в ФАС письмо с просьбой проверить торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию. В письме сказано, что ценовая политика магазинов может препятствовать росту потребления молочных продуктов и спросу. В частности, по итогам 2022 г. прирост запасов составил около 38%.
13 июня вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания учащихся начальной школы. По ее словам, с помощью этой меры можно увеличить потребление молочных продуктов среди детей, которым в этом возрасте это необходимо и помочь производителям. Абрамченко отметила, что крупные и средние предприятия, которые работают по долгосрочным контрактам, чувствуют себя более уверенно по сравнению с малым бизнесом и личными подсобными хозяйствами, которые передают молоко сборщикам. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.