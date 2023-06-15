ФАС проверит ценообразование на молочную продукцию

13 июня вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания учащихся начальной школы. По ее словам, с помощью этой меры можно увеличить потребление молочных продуктов среди детей, которым в этом возрасте это необходимо и помочь производителям. Абрамченко отметила, что крупные и средние предприятия, которые работают по долгосрочным контрактам, чувствуют себя более уверенно по сравнению с малым бизнесом и личными подсобными хозяйствами, которые передают молоко сборщикам. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.