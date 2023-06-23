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Бизнес

Датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса

Ведомости

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщили в компании.

Сроки завершения сделки «остаются неопределенными», добавили в Carlsberg, так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.

От предоставления более подробной информации о сделке, в том числе и о том, кто выступает в качестве покупателя, в компании решили воздержаться, объяснив, что это необходимо для более «гладкого прохождения процессов». В Carlsberg отметили, что отделение российского бизнеса от остальной части группы было очень трудным.

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В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают 55 брендов пива, в их числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».

В марте 2022 г. Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. В марте компания сообщила, что намерена продать российские активы до конца весны. СМИ писали, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка», израильской группой CBC, AB Inbev Efes подконтрольной турецкой компании Anadolu Efes.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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