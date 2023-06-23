Датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщили в компании.
Сроки завершения сделки «остаются неопределенными», добавили в Carlsberg, так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.
От предоставления более подробной информации о сделке, в том числе и о том, кто выступает в качестве покупателя, в компании решили воздержаться, объяснив, что это необходимо для более «гладкого прохождения процессов». В Carlsberg отметили, что отделение российского бизнеса от остальной части группы было очень трудным.
В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают 55 брендов пива, в их числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».
В марте 2022 г. Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. В марте компания сообщила, что намерена продать российские активы до конца весны. СМИ писали, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка», израильской группой CBC, AB Inbev Efes подконтрольной турецкой компании Anadolu Efes.