Датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса

От предоставления более подробной информации о сделке, в том числе и о том, кто выступает в качестве покупателя, в компании решили воздержаться, объяснив, что это необходимо для более «гладкого прохождения процессов». В Carlsberg отметили, что отделение российского бизнеса от остальной части группы было очень трудным.