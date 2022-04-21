Carlsberg Group может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group, сообщившая 28 марта о своем уходе из России, может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes подконтрольной турецкой компании Anadolu Efes, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Информацию изданию подтвердили источник, знающий о переговорах от одной из сторон, а также два собеседника в пивной отрасли и на алкогольном рынке. Carlsberg Group не прокомментировали возможную сделку. В пресс-службе AB Inbev Efes отказались «комментировать слухи». «Компания продолжает свою работу на российском рынке в штатном режиме», — сообщили там.
В «ВТБ капитале» изданию уточнили, что в 2020 г. «Балтика» занимала 27% российского рынка, AB Inbev Efes – более 30%.
В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают 55 брендов пива, в их числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».
10 марта Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. Об аналогичном решении заявил и пивоваренный концерн Heineken. 5 апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.