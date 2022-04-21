Carlsberg Group может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes

Информацию изданию подтвердили источник, знающий о переговорах от одной из сторон, а также два собеседника в пивной отрасли и на алкогольном рынке. Carlsberg Group не прокомментировали возможную сделку. В пресс-службе AB Inbev Efes отказались «комментировать слухи». «Компания продолжает свою работу на российском рынке в штатном режиме», — сообщили там.