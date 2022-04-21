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Бизнес

Carlsberg Group может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes

Ведомости

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group, сообщившая 28 марта о своем уходе из России, может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes подконтрольной турецкой компании Anadolu Efes, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Информацию изданию подтвердили источник, знающий о переговорах от одной из сторон, а также два собеседника в пивной отрасли и на алкогольном рынке. Carlsberg Group не прокомментировали возможную сделку. В пресс-службе AB Inbev Efes отказались «комментировать слухи». «Компания продолжает свою работу на российском рынке в штатном режиме», — сообщили там.

В «ВТБ капитале» изданию уточнили, что в 2020 г. «Балтика» занимала 27% российского рынка, AB Inbev Efes – более 30%.

В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают 55 брендов пива, в их числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».

10 марта Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. Об аналогичном решении заявил и пивоваренный концерн Heineken. 5 апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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